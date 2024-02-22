Принцип бесхозяйственности

Каждый год одно и то же: зима наступает для чиновников внезапно, и, как следствие, городские службы не готовы к снегопадам, переходам через ноль и другим неизменным спутникам холодного времени года. То техники не хватает, то человеческих ресурсов, то песок вовремя не подвезли. В результате страдают обычные люди, которые падают на скользких тротуарах, получают переломы и ушибы, попадают в ДТП, утопают в сугробах, опаздывают на работу и испытывают другие неудобства. Пытаются донести свои проблемы до местных властей, а те не спешат оперативно реагировать на жалобы и менять подходы к работе. Наглядный пример — город Великие Луки. К руководству крупного промышленного центра, который не обделен финансированием и при этом не может обеспечить безопасность на дорогах в зимний период, накопилась масса вопросов.
Сегодня речь пойдёт о Великих Луках - городе, который называют промышленной столицей Псковской области. Казалось бы, в таком большом населённом пункте, который и сам зарабатывает, и от региона неплохие суммы получает, с дорогами всё должно быть в порядке. Вернее, с их содержанием, так как с ремонтами отдельная история, которая не слишком отличается от ситуации в Пскове: привести в порядок всё и сразу невозможно, улично-дорожную сеть доводят до ума постепенно.
Я наивно полагала, что в городах априори не может быть заваленных снегом и вообще ничем не обработанных асфальтовых дорог. Заснеженные трассы гораздо привычнее лицезреть по пути к какой-нибудь полузабытой деревеньке. Каково же было моё удивление, когда в конце ноября, после первых снегопадов, промышленный центр буквально утонул в сугробах и стал навевать мысли о постапокалипсисе.
Администрация города регулярно рапортовала о работе ответственных подрядчиков, которые были вынуждены днём и ночью бороться со стихией в сложных метеорологических условиях. Было написано много букв о том, сколько техники выведено в город, сколько вывезено снега и распределено песочно-соляной смеси. О том, что службы работают на износ и делают всё от них зависящее.
Реальность оказалась далека от симпатичной картинки, которую рисовали чиновники в ежедневных отчётах. Поездка в город в один из будних дней мне напомнила покатушки на санях. Притом, что ехали мы на машине. Снег с проезжей части действительно был частично убран, но без какого-либо намёка на посыпку песком или реагентами. Просто белая дорога и лёд, во время езды по которому автомобиль становится практически неуправляемым.
Можно подумать, что в тот день у подрядчиков закончились все противогололёдные материалы, либо они просто не успели их развезти по городу, сосредоточившись на уборке снега. К слову, расчистка велась абы как. К примеру, на проспекте Ленина долгое время можно было наблюдать неубранные треугольники на перекрёстках и снежные завалы там, где по идее должна быть крайняя правая полоса. По какой-то причине её превратили в отстойник для снега, от которого освобождали центр дорожной части. Потом завалы вывезли, но осадочек, как говорится, остался.
Ещё одной причиной сложной ситуации на великолукских дорогах в ноябре могло стать то, что уже обработанные участки быстро заметало снегом, который не прекращался несколько дней.
Впоследствии город всё же привели в порядок. Вероятно, сыграло роль прибытие новой дорожной техники, выделенной регионом. А может, именно с ней приехал песок, которого ждали и автомобилисты, и пешеходы.
Последним во время снегопадов тоже приходилось несладко. Мало того, что по «зебрам» передвигаться было опасно, так как водители могли не успеть затормозить на обледеневшей дороге, так ещё и на тротуарах посыпка и уборка велись с переменным успехом. Аналогичная ситуация складывалась во дворах. Нельзя сказать, что управляющие компании совсем не работали, но делали они это с той же долей рвения и ответственности, что и подрядчики, ответственные за содержание улично-дорожной сети.
В феврале на смену снегопадам пришла новая беда. Частые переходы через 0 и ледяные дожди сделали своё дело: из разных уголков Псковской области долетают сообщения об обледеневших дорогах, которые стали похожи на санно-бобслейные трассы. В Великих Луках хуже всего обстоят дела на придомовых территориях МКД, тротуарах и в частном секторе. Жители последнего, в принципе, давно привыкли к своей печальной участи, но как только к ямам добавляется лёд, люди всерьёз начинают задумываться о переезде в районы, где хотя бы есть асфальт. Ни для кого не секрет, что асфальтированные дороги содержат лучше, чем грунтовые. А в частном секторе и грейдер - праздник, какая уж тут противогололёдная обработка.
В сложившейся ситуации тяжелее всего пешеходам, которые каждый день рискуют получить серьёзные травмы. Да, поездка на авто по гололёду тоже не доставляет удовольствия и может обернуться трагедией, о чём говорит статистика ДТП на обледеневших трассах. Но цифры, предоставляемые травмпунктами, гораздо выше. Переломанные руки и ноги, разбитые носы, вывихи и ссадины — самые частые зимние увечья.
«За одну только неделю случилось всё, что только может произойти зимой: оттепель, снегопад, метель, и, в итоге, сегодня ночью - мороз», - констатировали в администрации Великих Лук и доложили о том, что дорожные службы стараются оперативно реагировать на температурные качели и уже несколько дней работают в особом усиленном режиме. В списке первоочередных задач - противогололёдная обработка социальных объектов и остановок.
Справедливости ради отмечу, что задачи эти выполняются, вышеуказанные территории действительно оперативно посыпают. Но как быть людям, которые передвигаются по другим участкам? Переобуваться в коньки или вовсе не выходить на улицу, пока не наступит весна? Сейчас даже обычный поход в магазин может закончиться на пороге медучреждения, где выстраиваются в очереди новоиспечённые калеки, проигравшие битву с гололёдом. Видимо, песок - товар настолько дефицитный и находится на грани исчезновения, раз его выдают порционно и только на первоочередные нужды. Или рассыпать его некому.
Жители разных микрорайонов пишут о том, что дороги не посыпаны, что ходить по ним страшно. И в ответ получают что-то вроде того: «Работы по распределению противогололедного материала по указанному объекту будут выполнены силами подрядной организации «Спецавтохозяйство» 26.02.2024». Так в администрации отреагировали на обращение с Коммунальной, где дети рискуют здоровьем по пути в школу. Той же даты придётся ждать жителям Рыбацкой, а на Вокзальную счастье придёт чуть раньше - 24-го. До этого момента жителям крупного микрорайона придётся запастись терпением. А там, глядишь, и само растает.
Некоторые горожане отмечают, что в этом году дороги содержатся лучше, да и зима, якобы, выдалась слишком суровой. По поводу последнего утверждения хотелось бы напомнить, что мы живём на Северо-Западе, который никогда не славился благоприятными погодными условиями. За последние годы были буквально пара-тройка зим без снега, на счастье коммунальщиков. В целом же обильные осадки и гололёд - это обычные явления для нашей местности, которые каждый год почему-то воспринимаются как-то что нежданное и негаданное. А что касается того, что убираться стали лучше, боюсь представить, что творилось в прошлом году.
В заключение хотелось бы напомнить слова губернатора: «Погода непростая. Подрядчикам нужно работать с удвоенными силами, чтобы содержать дороги в нормативном состоянии». Великим Лукам в этом направлении следовало бы приложить втрое больше усилий, так как город и так зачастил с попаданием в списки штрафников-аутсайдеров.
Ульяна Лаблюк