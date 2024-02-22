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Принцип бесхозяйственности

22.02.2024 11:02|ПсковКомментариев: 0

Каждый год одно и то же: зима наступает для чиновников внезапно, и, как следствие, городские службы не готовы к снегопадам, переходам через ноль и другим неизменным спутникам холодного времени года. То техники не хватает, то человеческих ресурсов, то песок вовремя не подвезли. В результате страдают обычные люди, которые падают на скользких тротуарах, получают переломы и ушибы, попадают в ДТП, утопают в сугробах, опаздывают на работу и испытывают другие неудобства. Пытаются донести свои проблемы до местных властей, а те не спешат оперативно реагировать на жалобы и менять подходы к работе. Наглядный пример — город Великие Луки. К руководству крупного промышленного центра, который не обделен финансированием и при этом не может обеспечить безопасность на дорогах в зимний период, накопилась масса вопросов.

 

Осадочек остался

Сегодня речь пойдёт о Великих Луках - городе, который называют промышленной столицей Псковской области. Казалось бы, в таком большом населённом пункте, который и сам зарабатывает, и от региона неплохие суммы получает, с дорогами всё должно быть в порядке. Вернее, с их содержанием, так как с ремонтами отдельная история, которая не слишком отличается от ситуации в Пскове: привести в порядок всё и сразу невозможно, улично-дорожную сеть доводят до ума постепенно.

Я наивно полагала, что в городах априори не может быть заваленных снегом и вообще ничем не обработанных асфальтовых дорог. Заснеженные трассы гораздо привычнее лицезреть по пути к какой-нибудь полузабытой деревеньке. Каково же было моё удивление, когда в конце ноября, после первых снегопадов, промышленный центр буквально утонул в сугробах и стал навевать мысли о постапокалипсисе.

Администрация города регулярно рапортовала о работе ответственных подрядчиков, которые были вынуждены днём и ночью бороться со стихией в сложных метеорологических условиях. Было написано много букв о том, сколько техники выведено в город, сколько вывезено снега и распределено песочно-соляной смеси. О том, что службы работают на износ и делают всё от них зависящее.

Реальность оказалась далека от симпатичной картинки, которую рисовали чиновники в ежедневных отчётах. Поездка в город в один из будних дней мне напомнила покатушки на санях. Притом, что ехали мы на машине. Снег с проезжей части действительно был частично убран, но без какого-либо намёка на посыпку песком или реагентами. Просто белая дорога и лёд, во время езды по которому автомобиль становится практически неуправляемым.

Можно подумать, что в тот день у подрядчиков закончились все противогололёдные материалы, либо они просто не успели их развезти по городу, сосредоточившись на уборке снега. К слову, расчистка велась абы как. К примеру, на проспекте Ленина долгое время можно было наблюдать неубранные треугольники на перекрёстках и снежные завалы там, где по идее должна быть крайняя правая полоса. По какой-то причине её превратили в отстойник для снега, от которого освобождали центр дорожной части. Потом завалы вывезли, но осадочек, как говорится, остался.

Ещё одной причиной сложной ситуации на великолукских дорогах в ноябре могло стать то, что уже обработанные участки быстро заметало снегом, который не прекращался несколько дней.

Или же кто-то решил подстраховаться и вовсе не посыпать улицы, дабы весной не встречать очередной правительственный «десант», который в прошлом году прибыл разбираться как раз с пылевыми бурями.

Впоследствии город всё же привели в порядок. Вероятно, сыграло роль прибытие новой дорожной техники, выделенной регионом. А может, именно с ней приехал песок, которого ждали и автомобилисты, и пешеходы.

Последним во время снегопадов тоже приходилось несладко. Мало того, что по «зебрам» передвигаться было опасно, так как водители могли не успеть затормозить на обледеневшей дороге, так ещё и на тротуарах посыпка и уборка велись с переменным успехом. Аналогичная ситуация складывалась во дворах. Нельзя сказать, что управляющие компании совсем не работали, но делали они это с той же долей рвения и ответственности, что и подрядчики, ответственные за содержание улично-дорожной сети.

Температурные качели

В феврале на смену снегопадам пришла новая беда. Частые переходы через 0 и ледяные дожди сделали своё дело: из разных уголков Псковской области долетают сообщения об обледеневших дорогах, которые стали похожи на санно-бобслейные трассы. В Великих Луках хуже всего обстоят дела на придомовых территориях МКД, тротуарах и в частном секторе. Жители последнего, в принципе, давно привыкли к своей печальной участи, но как только к ямам добавляется лёд, люди всерьёз начинают задумываться о переезде в районы, где хотя бы есть асфальт. Ни для кого не секрет, что асфальтированные дороги содержат лучше, чем грунтовые. А в частном секторе и грейдер - праздник, какая уж тут противогололёдная обработка.

В сложившейся ситуации тяжелее всего пешеходам, которые каждый день рискуют получить серьёзные травмы. Да, поездка на авто по гололёду тоже не доставляет удовольствия и может обернуться трагедией, о чём говорит статистика ДТП на обледеневших трассах. Но цифры, предоставляемые травмпунктами, гораздо выше. Переломанные руки и ноги, разбитые носы, вывихи и ссадины — самые частые зимние увечья.

«За одну только неделю случилось всё, что только может произойти зимой: оттепель, снегопад, метель, и, в итоге, сегодня ночью - мороз», - констатировали в администрации Великих Лук и доложили о том, что дорожные службы стараются оперативно реагировать на температурные качели и уже несколько дней работают в особом усиленном режиме. В списке первоочередных задач - противогололёдная обработка социальных объектов и остановок.

Справедливости ради отмечу, что задачи эти выполняются, вышеуказанные территории действительно оперативно посыпают. Но как быть людям, которые передвигаются по другим участкам? Переобуваться в коньки или вовсе не выходить на улицу, пока не наступит весна? Сейчас даже обычный поход в магазин может закончиться на пороге медучреждения, где выстраиваются в очереди новоиспечённые калеки, проигравшие битву с гололёдом. Видимо, песок - товар настолько дефицитный и находится на грани исчезновения, раз его выдают порционно и только на первоочередные нужды. Или рассыпать его некому.

Жители разных микрорайонов пишут о том, что дороги не посыпаны, что ходить по ним страшно. И в ответ получают что-то вроде того: «Работы по распределению противогололедного материала по указанному объекту будут выполнены силами подрядной организации «Спецавтохозяйство» 26.02.2024». Так в администрации отреагировали на обращение с Коммунальной, где дети рискуют здоровьем по пути в школу. Той же даты придётся ждать жителям Рыбацкой, а на Вокзальную счастье придёт чуть раньше - 24-го. До этого момента жителям крупного микрорайона придётся запастись терпением. А там, глядишь, и само растает.

Руководитель администрации Великих Лук Андрей Беляев указал, что погода решила проверить коммунальные службы на прочность, когда гололёд сменился снежным циклоном. На мой взгляд, они эту проверку не прошли, как и вся администрация города во главе с господином Беляевым. Структуры, обязанные контролировать работу подрядчиков, очевидно не справляются с этой важнейшей задачей, а в итоге страдают простые люди.

Некоторые горожане отмечают, что в этом году дороги содержатся лучше, да и зима, якобы, выдалась слишком суровой. По поводу последнего утверждения хотелось бы напомнить, что мы живём на Северо-Западе, который никогда не славился благоприятными погодными условиями. За последние годы были буквально пара-тройка зим без снега, на счастье коммунальщиков. В целом же обильные осадки и гололёд - это обычные явления для нашей местности, которые каждый год почему-то воспринимаются как-то что нежданное и негаданное. А что касается того, что убираться стали лучше, боюсь представить, что творилось в прошлом году.

В заключение хотелось бы напомнить слова губернатора: «Погода непростая. Подрядчикам нужно работать с удвоенными силами, чтобы содержать дороги в нормативном состоянии». Великим Лукам в этом направлении следовало бы приложить втрое больше усилий, так как город и так зачастил с попаданием в списки штрафников-аутсайдеров.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #дороги #зима #гололед
Источник: Псковская Лента Новостей
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