Блоги / Ульяна Лаблюк

Хрустики и лишние дети

«Мы все в детстве гоняли на мотоциклах, без прав и шлемов!» - вспомнят некоторые байкеры со стажем. Смена им выросла «достойная»: на просёлочных дорогах, в частном секторе в городской черте и сегодня часто встречаются малолетние гонщики без экипировки, водительских удостоверений и инстинкта самосохранения. А на трассах порой можно заметить мотоциклистов постарше, но едва ли умнее. Речь о тех, кто пренебрегает элементарными средствами защиты, чем создаёт угрозу себе и другим участникам движения.

Красивые, но недолго

Не так давно во время поездки по маршруту Великие Луки - Локня нам повстречался мотоциклист с девушкой на пассажирском сиденье. Оба были без шлемов и какой-либо другой экипировки, её роль выполняли капюшоны, куртки, джинсы и кроссовки. В довольно прохладный день ребята ехали то ли на мопеде, то ли на малокубатурном мотоцикле по краю дороги, состояние которой пока оставляет желать лучшего.

Для тех, кто никогда не бывал в тех краях, вкратце поясню. Асфальтовое покрытие данной магистрали убито настолько, что на легковом автомобиле передвигаться можно только двумя способами: по принципу «больше скорость - меньше ям», либо ползти 20-40 км/час. К тому же, дорога очень узкая, по ней часто ездят фуры, разъезжаться с которыми в некоторых местах приходится чуть ли не по обочине. Ситуацию усугубляет обилие поворотов, прямых участков почти нет. Если пошёл дождь или опустился туман - всё, пиши пропало.

Теперь вернёмся к ребятам, которые решили прокатиться по бездорожью на железном коне, не озаботившись экипировкой. Помимо всего вышеперечисленного у трассы, соединяющей два райцентра на юге области, есть ещё одна болячка: гравий, вылетающий из-под колёс, словно из катапульты. Такие снаряды регулярно сыпятся от встречных и едущих в попутном направлении машин, проверяя на прочность лобовые стёкла и лбы незадачливых байкеров, которые прикрывают головы капюшонами.

Только представьте, каковы будут последствия попадания в лицо асфальтовой крошки или камушка, удары которых даже для автомобиля не слишком приятны? Последний отделается треснутым стеклом, разбитой фарой или решёткой радиатора, царапиной на капоте. А вот водителю и пассажиру двухколёсного транспортного средства повезёт гораздо меньше.

Да что там камень, даже банальная мошка, попавшая в глаз, может стать причиной аварийной ситуации. Я прекрасно помню, как после каждой поездки по трассе на мотоцикле оттирала с визора полчища погибших насекомых. При отсутствии шлема все они окончили бы свой жизненный путь, столкнувшись с моим лицом, и, как следствие, могли стать причиной потери управления.

Меня всегда удивляли люди, садящиеся на байк без экипировки. Причём речь не только о шлеме, использование которого предусмотрено Правилами дорожного движения.

На мой взгляд, минимальный набор защиты должен выглядеть чуть побогаче. Нужны перчатки (желательно с жёсткими накладками), мотоботы или хотя бы берцы, специализированные мотоциклетная куртка и штаны, либо другие виды экипа, надевающиеся под верхнюю одежду - «черепахи», наколенники и прочее. Другими словами, все участки тела должны быть закрыты, а суставы и спина надёжно зафиксированы. Стоит мотогардероб не слишком дёшево, но жизнь и здоровье дороже, не правда ли?

Безусловно, от лобового столкновения с КАМАЗом не спасёт даже скафандр, но в менее серьёзных ДТП минимальный комплект защиты сыграет важную роль. А вот его отсутствие может обернуться трагедией. Банальная «скользячка» грозит парой ушибов, если мотоциклист одет и обут, и способна привести к гибели, если на нём нет даже шлема.

Бытует мнение, что экипировка - непременный атрибут мотоспорта, а в городских условиях она лишняя. Достаточно напялить шорты, футболку, любимую косуху или жилетку, перчатки без пальцев, кеды - и можно рассекать просторы. Со временем к некоторым гонщикам приходит осознание, что на руках и ногах не осталось живого места от регулярно прилетающих камней, а в кожанке жарко, к тому же при падении она оказалась бесполезной.

Отдельное недоумение вызывают прекрасные спутницы мотоциклистов, которым шлем выдали, а мозги - нет. Неоднократно видела, как девчонки, в том числе сами являющиеся водителями, усаживаются на мото в коротких штанишках, с оголенной поясницей или вообще в юбках. Поговаривают, что многие из них потом сидят в очереди к гинекологу с циститом или чем похуже.

К сожалению, чаще всего мы учимся на своих ошибках. Я стала использовать наколенники ещё во время обучения в мотошколе, но только после того, как пару раз уронила на ноги тяжеленного «китайца». Ушиб оказался настолько сильным, что синяк на голени ещё пару лет напоминал мне о собственной глупости и безалаберности. И впоследствии даже в поездки на заднем сиденье надевала комплект экипа, так как понимала: пассажир падает так же больно, как и водитель. Перед асфальтом все равны.

Некоторые не любят экип и предпочитают ездить налегке - так не жарко, движения менее скованные. Кто-то уверяет, что защита для слабаков, и вообще не солидно это для грозного байкера. Одним везёт, и они благополучно гоняют всю жизнь, другие - до первой «скользячки», ну а третьих могила исправит. Есть подозрение, что первые в меньшинстве.

Помните анекдот про людей, ездящих на спортбайках? Мол, чего с ними знакомиться, если они каждое лето новые. В отношении всех мотоциклистов есть ещё и обидное прозвище «хрустики». Всё это не беспочвенные сравнения, которые взялись из ниоткуда. Они появились как раз благодаря тем, кто плюёт на собственную безопасность и заодно ставит под угрозу жизнь и благополучие окружающих.

К слову, то же самое можно сказать и о велосипедистах, пренебрегающих средствами индивидуальной защиты. Так повелось, что подавляющее большинство садящихся на велосипед не знают, где и как именно следует передвигаться, не думают о покупке экипировки. Двухколёсные в шлемах, соблюдающие ПДД, - это редкость, которая поражает. Как и пофигисты с диагнозом «Еду как хочу». Одного такого товарища почти каждый вечер наблюдаю на проспекте Ленина в Великих Луках: пожилой мужчина предпочитает ездить на велосипеде не просто по дороге, а в междурядье. Естественно, без какой-либо экипировки. Видать, жизнь ему не мила, а до других водителей, которым, возможно, по его вине придётся предстать перед судом, дела нет.

Идите в мотоспорт!

А теперь о детях, количество ДТП с которыми в Псковской области увеличилось. Причины и ситуации могут быть разными, мне хотелось бы остановиться на одном важном моменте - покатушки несовершеннолетних на двухколёсном транспорте по дорогам общего пользования. Если быть конкретнее, речь пойдёт о питбайках, эндуро и квадроциклах, на которых традиционно носятся по грунтовкам.

Это типичная картина для деревни и городских микрорайонов с индивидуальной жилой застройкой. Во все времена мальчишки, которые души не чают в мотоциклах, не дожидались допустимого возраста и садились за руль сразу, как только смогли до него дотянуться. Только пару десятков лет назад движение было менее оживлённым, а техника не такой мощной.

Приведу пример из жизни. Пригород Великих Лук, который активно застраивается и обживается. Дороги грунтовые, по ним регулярно ездят машины, ходят взрослые и дети, животные. Не было ни дня, когда в сторону леса не пронёсся бы ребёнок на железном коне. Надо отдать должное, что многие дети одеты в экипировку, некоторые из них даже знают, как проинформировать других участников движения о своём намерении повернуть. То ли родители постарались и втемяшили в голову малолетнего «байкера» пару пунктов из ПДД, то ли жизнь научила.

Но есть и те, кто о правилах и элементарных средствах защиты ничего не знает, отправляется на покатушки по деревне совершенно неподготовленным. А ведь такой вид досуга только на первый взгляд кажется безобидным. Что, если мальчишка, севший на питбайк без шлема, навернётся со своего средства передвижения? Не справится с управлением и въедет в бетонный забор? Попадёт под машину или собьет прохожего?

Кто-то скажет, что опасности подстерегают повсюду, и получить серьёзную травму можно, даже упав с табуретки. Только закончится это едва ли так же плачевно, как ДТП на дорогах общего пользования, по которым можно передвигаться исключительно пешком или на велосипеде с соблюдением ПДД, либо на зарегистрированном транспортном средстве строго при наличии водительских прав. Других вариантов не дано.

Любая грунтовка - это дорога общего пользования. Даже в деревне, даже в частном секторе, даже ухабистая и в клочья разбитая. Детям на питбайках и прочих металлических монстрах там делать нечего. В лесах и полях тоже, но там их ловить никто не будет. Потому родители и дозволяют карапузу вдохнуть глоток свежего воздуха, оседлав железного коня.

Мне кажется, у таких взрослых есть лишние дети. Родители, покупающие транспорт для несовершеннолетних и позволяющие ездить на нём без документов и экипировки, рискуют здоровьем, а иногда и жизнью своей кровинушки.

В то время как разумный человек, который хочет приобщить чадо к прекрасному, отдаст его в мотоспорт. Это очень дорого, но не дороже здоровья собственного ребёнка. В мотосекции его обучат всему необходимому, в том числе для личной безопасности, покажут специально отведённые для спортивных покатушек места, куда питбайки и прочий спортинвентарь доставляются на отдельном транспорте, а не своим ходом. К моменту достижения допустимого для получения прав возраста подросток уже научится управлять мототехникой, после чего успешно сдаст экзамены на категорию М (с 16 лет) или А (с 18 лет) и сможет безопасно передвигаться по дорогам общего пользования.

Думаю, каждый житель частного сектора хотя бы однажды задавался вопросом: что делать с юными гонщиками, которые каждое лето гудят моторами под окнами, гоняют бродящих без привязи собак, несут угрозу вышедшим на прогулку детям и взрослым, а порой ещё и траву попутно поджигают (такое тоже случалось, по словам очевидцев). На мой взгляд, выход тут один - обращаться в ГИБДД, пускай устраивают рейды по частному сектору, составляют протоколы, выписывают штрафы. Самому с подростками разговаривать бесполезно, как и с их несознательными родителями, пустившими чадо за руль.

Да что тут говорить, если на днях мимо меня промчались на мопеде отец и сын. Без шлемов, но с гордо поднятой головой. Сколько тут нарушений? Масса. И езда без защитной экипировки, и пассажир был явно младше 12 лет. Если у отца ещё и прав нет — полный комплект.

Многие из сегодняшних мотоциклистов сели за руль задолго до достижения совершеннолетия и экзамена в ГАИ. С самого детства рассекали по закоулкам на «Явах», «Уралах» и «Минсках», всем своим видом стараясь показать, кто первый парень на деревне. Все мы когда-то были детьми, причём детьми, которым явно не хватало родительского внимания и контроля. Тогда всё обошлось, а теперь, уже с нашими отпрысками, может выйти иначе. Вдруг, именно им дорога не простит ошибок?

Двухколёсная техника - это всегда адреналин, чувство свободы, ветер в лицо и скорость, от которой захватывает дух. А ещё это транспортное средство, требующее получения водительского удостоверения и сопряженное с возможностью угодить в ДТП с тяжелыми последствиями, травмами, и, возможно, смертью. Поэтому, выходя из дома и садясь за руль, не забывайте защитную экипировку и проверяйте наличие прав. Следите за исправностью мотоцикла, отправляйтесь в путь в здравом уме и трезвой памяти. Выезжая на дорогу общего пользования, вы становитесь полноценным участником дорожного движения, и должны нести за это ответственность.

Ульяна Лаблюк