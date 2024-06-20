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Блоги / Ульяна Лаблюк

Не так страшны, как их малюют

20.06.2024 15:07|ПсковКомментариев: 0

На просторах интернета люди не скупятся на слова и эмоции, которые порой утаивают в реальных разговорах. Полчища виртуальных собеседников по ту сторону экрана кажутся гораздо более безопаснее тех, с кем можно вести личные беседы. Потому соцсети пестрят негативом в отношении всего, что движется и не движется тоже. Зачастую объектом внимания диванных критиков становятся города их проживания, которые «ну совсем никуда не годятся», особенно по сравнению со столичными мегаполисами. Возьмём, к примеру, город Великие Луки, жители которого тоже активно пользуются всемирной паутиной, и не всегда во благо. Есть определённый контингент, который заходит в сеть исключительно с целью высказать своё «фи». Впрочем, в этом плане великолучане ничем не отличаются от псковичей - тех, которые дни и ночи проводят за клавиатурой, чтобы поделиться своим недовольством со всем миром.

 

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.1

Я не склонна читать и уж тем более писать комментарии в соцсетях, но в связи с переменой места жительства пришлось вникать в повестку южной столицы Псковской области. Заодно ради праздного интереса решила поискать отзывы тех, кто прибыл туда из других городов и регионов. В местном паблике «Подслушано» нашла несколько постов, написанных людьми, которые планировали поселиться в Великих Луках пару лет назад. Авторы спрашивали, стоит ли оно того, как вообще обстоят дела в городе, что в нём есть полезного для жизни. Аналогичные вопросы задавала девушка, задумавшаяся о переезде в 2023 году.

Пошла шерстить комментарии и под каждой публикацией обнаружила огромное количество негатива, который, судя по информации на страницах пользователей, исходил от самих горожан. Некоторые из них рьяно отговаривали вопрошающих от переезда в город на Ловати, называли его «захолустьем», в которое стоит переезжать «разве что из глухой деревни». Мол, ни зарплат нормальных, ни работы хорошей, медицина на нуле, дорог нет, с общественным транспортом проблемы, и вообще всё плохо, потому сидите на пятой точке, либо отправляйтесь в Питер/Москву, куда уже «сбежали» многие «благоразумные» великолучане. В целом, список озвученных «проблем» довольно традиционный для любого города, который не является ни одной из вышеупомянутых столиц. Аналогичный пул жалоб можно встретить и в псковских пабликах, где также зависают обиженные жизнью и не имеющие других занятий люди, недовольные всем и вся, ненавидящие свой город и всех вокруг.

Для меня по-прежнему остаётся загадкой, почему все эти комментаторы продолжают жить там, где им настолько некомфортно. Более того, они не замечают очевидного - их родной край совсем не страшен, просто они сами так его «рекламируют».

В комментариях к тем же постам я встретила и совершенно противоположные отзывы о Великих Луках. Пользователи писали, что город прекрасный, возможностей и предложений работы хватает, и те, кто с мозгами, точно не пропадёт. Некоторые подписчики сообщества указали, что переехали на юг Псковской области из Санкт-Петербурга и совершенно об этом не жалеют. Другие прибыли с севера, и тоже довольны - и городом в целом, и климатом, и природой, и инфраструктурой.

Набережная в городе Великие Луки

Тогда я была знакома с Великими Луками лишь поверхностно, но даже имевшейся на тот информации мне хватило, чтобы согласиться с лагерем тех, кто высказывался в защиту южной столицы региона. Ознакомительные поездки произвели исключительно приятное впечатление, которое сохраняется и по сей день.

Я периодически продолжаю читать местные паблики по мере необходимости и не устаю удивляться персонажам, которые вообще всем недовольны. Поставили искусственную ёлку - плохо, но и живая была так себе. Общегородские бесплатные зрелища недостаточно хороши, маловато будет. А власти - те вообще ничего не делают.

Пишущие подобные посты люди почему-то не учитывают то, что происходит в реальном мире. Достаточно просто выглянуть в окно, и всё сразу встанет на свои места.

Вон там ремонтируется очередной двор, неподалёку латают асфальт на проезжей части. А вот здесь началось благоустройство ещё одного сквера, совсем скоро он предстанет во всей красе. Поодаль возвышается труба одного из десятков великолукских заводов, который безуспешно ищет сотрудников на хорошо оплачиваемые должности. Функционируют торговые центры и рынки, работают спортивные комплексы, премьера идёт в театре, перед входом в который рассыпается жемчужными струями чудесный фонтан. И вокруг полно зелени и ярких красок - по моим ощущениям, в Великих Луках гораздо больше растительности, чем в Пскове.

Фонтан «Каменный цветок»

Диву даюсь, чего вам ещё надо? Конечно, каждый исходит из своих потребностей, кому-то всегда не хватает чего-то, что есть у других. На мой взгляд, в Великих Луках есть всё необходимое для жизни современного человека. Кто хочет найти хорошую работу - тот её везде найдет, а уж тем более в промышленном центре области. То же касается остальных благ цивилизации. Здесь можно и вкусно поесть, и приодеться, и ребёнка в спортивную секцию записать, и высшее образование получить, и прочее, и прочее. А ещё на юге области невероятная природа, изобилующая реками и озёрами, бескрайними полями и хвойными лесами.

Отрицательные моменты, конечно же, имеют место быть. Бесплатная медицина пока что оставляет желать лучшего, но разве в Пскове или в каком-либо другом провинциальном городе иначе? Система здравоохранения повсеместно нуждается в перенастройке, и эта работа потихоньку ведётся. А в защиту великолукских медиков хотелось бы сказать: многие из тех, с кем мне довелось общаться в местных бюджетных учреждениях, оказались весьма приятными, отзывчивыми людьми и настоящими профессионалами своего дела. Встречались и те, кому давно пора сменить род деятельности - но в семье, как говорится, не все одинаково талантливые.

Дороги - тоже общая проблема. Не забывайте, в конце концов, что мы живём в дотационном регионе, и денег на всё разом не хватает. Москва ведь не сразу строилась, дойдёт дело и до ремонта проспекта Ленина в Великих Луках, на состояние которого не жаловался только ленивый. И в других местах асфальт починят, просто на это нужно время. И отголоски 90-х в виде заброшенных зданий когда-нибудь уйдут в небытие, и всё заколосится - но при условии, что каждый начнёт что-то для этого делать. Не только власти, которых винят во всех смертных грехах, но и вы сами, сидящие по ту сторону монитора. Просто встань и иди, займись делом, устройся на работу! Она есть, давно ждёт именно тебя.

От местной молодёжи слышала, что им не хватает развлечений, якобы, нечем заняться в городе. Да, здесь поменьше досуговых заведений, чем в Пскове. Но они есть, и заинтересованные обязательно найдут что-то для себя. Займитесь спортом, наконец, условий для этого в Великих Луках хоть отбавляй.

Отдельно хотелось бы остановиться на теме вандализма и мусора. Наткнулась на просторах интернета на утверждение некого туриста, которому Великие Луки показались грязным и замусоренным городом. Это совершенно не так, по крайней мере, я не замечала обилия помоев на улицах. Зато видела, как своевременно вывозит ТКО из баков многоэтажек местный транспортировщик отходов, и как выбрасывают фантики себе под ноги сами великолучане. Напомню прописную истину: чисто там, где не мусорят. И благоустроено там, где не ломают. Если не крушить всё то, что возводится на бюджетные деньги, результат работы власть имущих будет виден гораздо чётче.

Предположу, что ошапурки, которые раз за разом портят несчастные подземные переходы, и вечно недовольные пользователи соцсетей - это одни и те же люди. Они всегда были, есть и будут. Это определённый контингент, которому в силу разных причин всё видится в чёрном цвете. На каждое благо они найдут сотню придирок, на каждую проблему - своё ничем, кроме собственной ущербности, не подкреплённое обоснование. Им всегда всё плохо, и виноват в этом кто-то другой. Менять свою жизнь к лучшему они не хотят и не могут, им проще обесценить усилия окружающих и постараться их как можно больнее уколоть.

Всё познаётся в сравнении. Те, кто считает Великие Луки захолустьем, видимо, не бывали в настоящем захолустье, где нет абсолютно никакого развития, предприятий, работы и так далее. Поездка в один из соседних районов может оказаться в этом плане весьма показательной.

Думаю, что людей, которым всего хватает в городе на Ловати, которые его любят и ценят, довольно много. Просто они не пишут об этом в соцсетях. У них нет на это времени, они наслаждаются жизнью, занимаются своими делами, вносят свой вклад в развитие города. Чего я искренне желаю и тем, кто пока не слишком удовлетворён своим существованием. Оглянитесь вокруг - посмотрите, в каком красивом, развитом и перспективном городе вы живете! Сколько в нем возможностей, работы, занятий, зелени!

Меня уже неоднократно спрашивали, чем Великие Луки отличаются от Пскова, чего такого не хватает южной столице, что есть в областной. Отвечу так: кардинальных различий не замечено, скорее, наоборот: это Пскову есть, что перенять от промышленного центра региона, особенно в части экономического развития. Конечно, и югу региона есть, к чему стремиться. Тут палка должна быть о двух концах, когда не только младший брат подтягивается к старшему. Обоим стоит учесть передовой опыт и перенимать лучшие практики близкого родственника.

Вместо заключения приведу крылатое выражение: «Не место красит человека, а человек место». Не забывайте об этом в любых городах, и жить в них будет хорошо.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #благоустройство #работа #экономика #соцсети
Источник: Псковская Лента Новостей
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