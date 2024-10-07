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Блоги / Ульяна Лаблюк

Вспотевшие против замерзших

07.10.2024 16:16|ПсковКомментариев: 0

Каждую осень из разных уголков болотистого Северо-Запада раздаётся протяжный вой. Как только столбики термометров начинают ползти вниз, многие жители слёзно просят включить отопление. Сразу после подачи тепла активизируются те, кому комфортнее в прохладе, и жалуются на жару. Эта эпопея длится из года в год и, вероятно, не завершится, пока каждая квартира не будет оснащена автоматикой, позволяющей регулировать температуру с учётом индивидуальных потребностей. Существуют и более кардинальные варианты, позволяющие вообще не задумываться о том, когда уже включат/выключат батареи. Ниже перечислю их в помощь тем, кто сегодня мёрзнет или обливается потом.

 

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.1

Тепло в социальные учреждения и многоквартирные дома Пскова пришло на прошлой неделе. Власти снова решили не дожидаться холодной пятидневки, и запустили котельные с 1 октября. «Огромное человеческое спасибо за запуск отопительного сезона! Дома тепло и сухо! Детишки и зверушки счастливы!» - в тот же день адресовали слова благодарности главе города подписчики одного из местных пабликов.

И тут понеслось. «Батареи ледяные», «в квартире дубак», «а за отопление платим круглый год» - жалобы от замерзающих жителей и сегодня долетают из разных микрорайонов города, куда тепло ещё не дошло по разным причинам. Более выносливые советуют им набраться терпения, ведь процесс запуска оборудования весьма непростой, а с учётом плюсовой температуры вполне можно «перебиться» пледами.

«Открыты все окна, начинаем задыхаться, теперь ещё и увлажнители включать надо или мокрые простыни вешать на батареи», - сетуют горожане, которым раннее начало отопительного сезона не по душе. Они призывают «не топить улицу» и советуют мерзлякам купить обогреватели.

«Те, кому жарко, разве виноваты, что у них организм такой? Почему-то тех, кому холодно, понимают и жалеют, а наоборот? Знаете, как тяжело, когда жарко и душно, и плохо себя чувствуешь из-за этого?», «Рановато, конечно… У нас в подвале комары не успели заснуть. Теперь и в Новый год летать будут», - приводят дополнительные аргументы жители, которым батареи сейчас ни к чему.

И тех, кто требует поубавить отопление, и желающих его запустить на полную мощность понять можно. Каждый человек теплолюбив по-своему. Но абсолютно всем стоило бы помнить, что начало отопительного сезона — действительно трудоёмкий и ответственный для коммунальных предприятий процесс, которому предшествует долгая подготовка. На протяжении нескольких месяцев ведутся различные ремонты, устраняются недочёты, выявленные в ходе предыдущего сезона, и масса других мероприятий, о которых многие обыватели даже не задумываются. Всё это нужно для того, чтобы благополучно начать подачу тепла и сохранять его в течение ближайших холодных месяцев.

Запустить централизованное отопление по щелчку нельзя. То же касается и его отключения — это же не выключатель, нажав на который вы тушите свет в квартире. Всё гораздо сложнее, но принимать это наши граждане отказываются.

«Отопительный сезон ещё только набирает обороты, а телефоны приёмной аварийной службы и центра обслуживания клиентов уже раскалены до предела. Жители традиционно разделились на два лагеря. Одним всё ещё холодно, другим уже невыносимо жарко, и из-за нас приходится топить улицу!» - описали сложившуюся ситуацию в «Псковских тепловых сетях».

С учётом того, что подобное случается ежегодно, в компании разработали порядок действий для противоборствующих лагерей. Мёрзнущим советуют проверить, не завоздушены ли трубы — именно в этом чаще всего кроется причина отсутствие тепла в квартире. Сделать это можно своими силами или при помощи сотрудников управляющих компаний, у которых в начале отопительного сезона тоже вал работы. Поэтому если в муниципалитете стартовала подача тепла, но до конкретной квартиры оно так и не дошло, стоит позвонить в свою управляйку, набраться терпения и дождаться визита сантехника. Возможно, он один на весь микрорайон, и именно сейчас развоздушивает систему в соседнем доме. Дойдет и до вашего.

Фото: Псковские тепловые сети / Telegram

Для тех, «кто чувствует себя на сковородке», в ПТС предлагают целых три варианта решения проблемы. Первый и самый не эффективный способ – это попросить УК вручную регулировать подачу теплоносителя в тепловом пункте, утром убавляя, вечером прибавляя. Но, как справедливо заметили в организации, откуда у УК столько свободных слесарей? Едва ли найдётся достаточное количество мастеров, которые будут бегать по подвалам денно и нощно, удовлетворяя потребности каждого собственника.

Поэтому в ПТС советуют рассмотреть возможность установки в доме автоматической системы погодного регулирования. Такими тепловыми пунктами обычно оснащаются новостройки, но могут они появляться и в старом фонде в рамках модернизации. Современные системы позволяют в том числе экономить деньги, о которых так переживают жильцы. Правда, это не отменяет необходимости договариваться с соседями, которые могут воспринимать тепло иначе, чем вы.

Другая схема, более рабочая и менее затратная — врезать на входе в батарею терморегулятор или шаровый кран, чтобы ограничивать количество поступающего теплоносителя. «Это поможет вам самостоятельно регулировать температуру батарей, ну и заодно не переплачивать за потреблённое тепло. Однако не стоит забывать, что все устанавливаемые вами агрегаты должны быть сертифицированными, а работы должны выполнять специально обученные люди», - обратили внимание в ПТС.

На мой взгляд, все перечисленные способы эффективны и имеют право на воплощение в жизнь. Почему бы не применить хотя бы один из них вместо того, чтобы строчить очередную жалобу в соцсети или обрывать телефоны коммунальщиков и администраций? Вопрос риторический.

Безусловно, большая роль в этом сложно деле отведена управляющим компаниям, которые должны ответственно относиться к своей работе. Большинство так и делают, их сотрудники сейчас носятся по многоэтажкам, как угорелые. Народ у нас преимущественно «безрукий», и самостоятельно развоздушить систему не может, да и не нужно, наверное, лезть в сложные механизмы, не имея к тому навыков. Специалистов, разбирающихся в подобных делах, наперечёт с учётом кадрового голода. Поэтому замерзающим, повторюсь, нужно просто потерпеть. Не сидеть, сложа руки, а просто направить заявку в свою управляющую компанию и дождаться мастера. Если УК добросовестная, он обязательно придёт, если нет — тут уже вопрос к вам, как к собственникам, доверившим управлением своим имуществом непорядочной конторе.

Вспотевших и замерзших немало во всех муниципалитетах, в том числе в Великих Луках, где с 1 октября начали подачу тепла в социальные объекты. Тогда же стартовало периодическое протапливание многоквартирных домов, которое организуют по заявкам управляющих компаний. То есть, чтобы в квартире было тепло, великолучанам также нужно обратиться в УК. Тем не менее, они так же, как и псковичи, продолжают изливать своё недовольство в пабликах, сообщая о холоде и устраивая жаркие споры между теми, у кого «ташкент» в квартирах, и теми, у кого по стенам того и гляди поползёт изморозь.

Через две-три недели они, скорее всего, поутихнут, так как донастройки системы завершатся, и с похолоданием на улицах температура в квартирах станет комфортной для всех без исключения. Разве что локальные битвы между «жарко» и «дует» продолжатся в офисах, где работают люди с разной восприимчивостью к теплу. Возобновится «вой на болотах» в апреле-мае, когда одним снова станут мешать горячие батареи, а другие будут опасаться отключения тепла в условиях переменчивой весенней погоды. И тогда коммунальщики снова напомнят о том, что выход есть всегда, - было бы желание.

Вопрос с теплом в жилом помещении можно решить кардинальным образом, если все вышеперечисленные варианты вам не подходят. Не видите смысла в терморегуляторе или устали каждую осень ждать прихода тепла, как у моря погоды? Смените место жительства!

«А в деревне проще, пошёл в амбар, набрал дровишек, вот тебе и начало отопительного сезона», - на такой комментарий я наткнулась, листая десятки сообщений, касающихся наличия/отсутствия тепла в домах псковичей. Конечно, к таким крайностям не каждый обитатель уютной городской квартиры готов, но доля здравого смысла в подобном замечании есть.

Люди, у которых дома имеется автономное отопление, вольны начинать подачу тепла тогда, когда им вздумается. Хоть +8 на улице, хоть 0, хоть минус. Покупать домик в деревне, ставить печь и запасаться машиной дров при этом совсем не обязательно. Альтернативой может быть частное жилье в городе и его окрестностях с газовым или электрическим котлом. Последний вариант выйдет существенно дороже, а с подключением голубого топлива придётся повозиться, и, тем не менее, выбор всегда существует. Устали от мытарств, связанным с централизованным отоплением, - обзаводитесь своим. Только помните, что платить за всё это так или иначе придётся из собственного кармана.

Ульяна Лаблюк

Теги: #отопительный сезон #отопление #жара #холод
Источник: Псковская Лента Новостей
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