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Юрий Стрекаловский Публикаций: 44
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«Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: Про погибающий туризм и псевдозащитников памятников

18.06.2020 13:00|ПсковКомментариев: 1

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Здравствуйте, уважаемые слушатели станции «Эхо Москвы» в Пскове, это «Культурная контрреволюция», Юрий Николаевич Стрекаловский.

Как обычно, пятнадцать минут - или около того - о впечатлениях, новостях, прогнозах, страхах и разочарованиях, связанных с культурой здесь у нас, на Псковской земле.

Сначала, наверное, про хорошее. Про надежды и планы.

Все в ожидании - когда же, наконец, закончится коронавирус и прекратятся карантинные мероприятия. Многие надеются, что скоро.

Пока одни надеются и замерли в ожидании - другие просто работают. Как мне стало известно, практически закончен монтаж выставки современных псковских иконописцев. Выставка называется «Сретение» и откроется в залах Дома ремесел (это на улица Некрасова, во дворе за Центром народного творчества) как только закончится карантин.

Мне очень нравится этот подход к работе: художники смотрят в будущее, не унывают, готовятся. И как только падут тяжкие оковы и рухнут темницы изоляции и карантина - выставка откроется, и уже понятно, чем начнется работа этого выставочного зала.

И подход хорош, и о самой выставке мне хотелось бы рассказать чуть подробнее. Я ее уже, кажется, анонсировал, но это было перед самым началом карантина, потому что выставка должна была открыться 19 марта - буквально в первые дни начавшихся запретов на проведение массовых мероприятий и посещение выставочных залов. Поэтому открытие не состоялось.

Но организаторы (которые, надо сказать, не являются сотрудниками Дома ремесел, это бескорыстные энтузиасты, увлеченные современной иконописью и связанные с нею) не опустили руки, продолжили работу по сбору экспонатов и сейчас, как они сообщают, в выставке готовы участвовать 26 мастеров. Это невероятно много, как мне кажется, и я с нетерпением жду открытия - очень интересно познакомиться с творчеством местных художников, значительная часть которых до сих пор была мало известна широкой публике и которым есть, что показать ей.

В первую очередь, насколько можно понять из анонсов, будут представлены иконы, но и не только: кажется, будут и какие-то предметы декоративно-прикладного искусства. Словом, очень интересно, мы все очень ждем и сердечно благодарны составителям экспозиции и организаторам выставки за их огромную и благородную работу.

Напомню еще раз: выставка называется «Сретение», она откроется во Пскове в Доме ремесел на улице Некрасова так скоро, как это станет возможно после отмены карантинных мер, поскольку она, повторюсь, уже готова, собраны мастера, отобраны и смонтированы работы.

Радостно, что есть творческие люди, которые живут так, как будто никакого карантина нет - по крайней мере, он не парализует их творческую волю и энергию.

Разумеется, таковы далеко не все.

Совсем недавно мне довелось комментировать для Псковской Ленты Новостей материал о современном состоянии сферы туризма в Пскове. Состояние удручающее, отрасль уже даже не в кризисе, а в предсмертном состоянии, она фактически погибает. И у меня такое впечатление, что погибает она не просто при полном безразличии профильных государственных организаций и органов - они даже не безразличны, а живут в каком-то параллельном мире.

Например, сейчас все же начался туристический сезон. Начался очень плохо, поток туристов слабый, многое закрыто - но люди приезжают, я их вижу на улицах. Вижу и экскурсии, которые ведут местные гиды. Все это происходит исключительно благодаря интернет-сервисам: свободно можно приехать сюда, забронировать жилье через букинг или другие подобные сайты и найти гида через интернет. То есть отрасль худо-бедно (очень худо и крайне бедно) - работает.

Но с точки зрения организаций, которые претендуют на то, чтобы развивать и контролировать туризм - сейчас ничего не происходит. «Туристический сезон не начинался, всякая деятельность прекращена». Да как же она прекращена, когда - вот же она, люди гости приезжают, люди работают?

А вот так.

Если реальность отличается от инструкции - тем хуже для реальности.

Я тут никого не собираюсь критиковать или обвинять - Боже упаси. Люди работают так, как умеют, что ж тут поделать.

Но меня удивляет, что нет никаких пояснений, нет никакой информации о работе, которая ведется «на будущее» - вот как иконописцы не теряют времени и организовали выставку, которая откроется «сразу, как только». А что с туризмом?

Начало сезона провалено и погибло, но ведь есть же какие-то планы, как спасти то, что можно спасти? И какие же?

Ну и, честно говоря, текущие губительные для отрасли ограничения мне не вполне понятны. Не вполне ясны принципы и логика, на которых они основываются.

Например, не очень понятно, почему три десятка человек могут одновременно находиться в продуктовом магазине - и это не считается рискованной ситуацией, которая влечет опасность заражения. А, скажем, три или пять человек одновременно не могут войти в выставочный зал. Ведь можно же контролировать численность посетителей - для этого не обязательно тотально закрывать все музеи. На многих экспозициях полно места, там вполне можно соблюдать все нормы социальной дистанции - взять хотя бы ту же Приказную палату в Псковском кремле.

Впрочем, Псковский кремль - это особый случай, тут, по-моему, вообще происходит полный абсурд.

Например, если я подойду к решетке, которая перегородила вход туда, и скажу, что я православный паломник и собираюсь пройти к Троицкому собору, чтобы там помолиться - сотрудники музея меня пропустят.

А если я скажу, что я турист, поклонник архитектурных древностей, и хочу посмотреть на тот же самый Троицкий собор - музейная охрана меня не пропустит, «потому что карантин».

Вообще мне непонятно, как можно заразиться или заразить других (при соблюдении разумной дистанции, разумеется) на такой огромной, занимающей несколько гектаров территории, как Псковский кремль.

Ведь можно следить за тем, чтобы не ходили большими группами, чтобы на территории находилось не больше, чем какое-то разумное количество людей, чтобы они соблюдали какие-то правила - ну вообще, что-то делать, включать голову.

Туристический сезон начался, он уже должен быть в разгаре, открываются большие города, которые традиционно дают подавляющую долю туристического потока. И наши соседи-конкуренты: Новгород, Ленинградская область уже давно эти меры продумали и осуществили. Новгород и вовсе практически полностью открывается для туризма с 25 июня. Они просто будут перехватывать исстрадавшихся на самоизоляции жителей Москвы и Петербурга, которые хотели бы куда-то, наконец, выехать - в этом сезоне летних отпусков, с закрытыми границами и упавшими доходами.

Может, я плохо информирован и невнимательно слежу, но мне не известно ни о каких инициативах и начинаниях в этом отношении ни со стороны комитетов по туризму и культуре, ни со стороны крупнейшего профильного учреждения - Псковского музея-заповедника.


Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

И напоследок - еще один сюжет, который меня очень заинтересовал. Впрочем, не только меня: отреагировали и органы власти, и СМИ, и так называемая «общественность». Речь о злосчастном окне южной апсиды церкви Жен-Мироносиц на Мироносицком кладбище.

Для тех, кто не следил, в двух словах поясню: несколько дней назад в социальных сетях, в специальных группах, посвященных градозащите и спасению исторического, архитектурного и культурного наследия Пскова появилась фотография, на которой было видно, что окно алтарной части этой древней церкви (в настоящее время она датируется XVI веком) - грубо расширено, увеличен его проем. Выглядело это все, конечно, ужасно, особенно в сравнении с публиковавшимися рядом для сравнения фотографиями того, каким это окно было несколько месяцев назад - классическим щелевидным, узким и изящным, характерным для древней псковской храмовой архитектуры.

Возник закономерный вопрос: что происходит, как это случилось?

Как обычно, началось обсуждение в соцсетях, причем довольно бурное, было привлечено внимание СМИ и (кстати, очень скоро) в ситуацию вмешался соответствующий надзорный орган - комитет по охране объектов культурного наследия.


Фото: «Сообщество защиты памятников Пскова», https://vk.com/club23391841

Сотрудниками комитета был осуществлен, как они выражаются, «выход на место» и даны комментарии. Их давал новый глава этого комитета Вадим Нэдик, о котором пока мы знаем мало, но которого культурная общественность уже успела покритиковать за то, что он «не ученый и не писатель, а бывший полицейский». То есть, иными словами, пришел на должность не из среды массовиков-затейников, археологов или ответственных партийных работников - как раньше до него, а вполне себе юрист.

Мне, впрочем, кажется, реакция нового главы комитета просто образцовой и эталонной. Вместо того, чтобы «выражать озабоченность» или «искать компромисс» он быстро разобрался, нашел виноватых и вкатил штрафы. Вот классно, давно такого хотелось, честно.

Оказалось, что расширение проема окна (каковы бы ни были сопутствующие обстоятельства; о них - ниже) это результат несогласованных в комитете ремонтных работ.

Заказчик работ (а им в данном случае является настоятель храма - физическое лицо) получит административный штраф в размере от 15 до 100 тысяч рублей - сумма и ощутимая, и вполне подъемная. А исполнитель (фирма, которая проводила работы по замене оконного переплета) получит от 200 тысяч до миллиона.

И, если это все действительно произойдет, то (при всем моем сочувствии к тем, кто эти штрафы заплатит) - правильно. Образцово и показательно, чтобы другим было неповадно.

Это один аспект заинтересовавшей ситуации. Другой не столь меня порадовал: меня в очередной раз поразила и ужаснула реакция (прежде всего, конечно, в социальных сетях) так называемого «градозащитного сообщества», «спасителей и ревнителей "исторического Пскова"».

Да, фотография выглядела ужасно, и я ни в коем случае не намерен выгораживать признанных виновными. Впрочем, в отличие от большинства из обсуждавших и осуждавших, я не поленился дойти до пострадавшего памятника и разузнать подробности: со слов служителей этого храма, умысла и намерения так радикально изменять проем окна ни у кого не было, настоятель заказал у специализированной организации новый оконный переплет взамен пришедшего в негодность, переплет этот был исполнен по форме того самого, исторического щелевидного окна. Но что-то напортачили, не попали в размер, в проем переплет не помещался, переделывать было жалко - и тогда попробовали втиснуть, немного растесали - а через несколько часов случилось обрушение, и результат стал известен всему городу.


Фото: «Сообщество защиты памятников Пскова», https://vk.com/club23391841

Надо сказать, это все очень похоже на правду. Памятник этот исследован мало, поэтому действовать там нужно очень аккуратно. Известно, впрочем, что его неоднократно и довольно грубо меняли, приспосабливая то к удобствам церковных служб в XVIII-XIX веках, то к хозяйственным нуждам в советское время. Покойный отец Павел Адельгейм, долгие годы бывший настоятелем этого храма, в 1990-е тоже инициировал довольно обширные работы, которые далеко не всегда документировались в соответствии с нормами реставрационной науки. Но отец Павел был просвещенным человеком, был хорошо знаком с великими псковскими реставраторами, мастерами в 1970-е - 1990-е, поэтому, разумеется, памятнику не вредил.

А вот сейчас при попытке что-то сделать с этим окошком, которое, видимо, когда-то уже было растесано, а потом вновь воссоздано в прежних формах, без должного контроля - оно развалилось после попытки его «подогнать» к размеру оконной рамы.

Попытка эта, разумеется, является варварством и дикостью, но я все же хочу обратить внимание на то, что умысла разрушать памятник, кажется, ни у кого в этой плачевной ситуации не было. И, если бы фото не попало в интернет, окошко тихонько бы залепили как умеют, восстановив внешний вид (да, я знаю, что так не положено).

Меня больше озадачила реакция «сообщества», которая была какой-то уж очень прокурорской и инквизиторской: и уголовное дело требовали завести, и «выгнать из храма-памятника недостойных его церковников». Больше всех, как это часто случается, был заметен депутат Лев Шлосберг, которого я позволю себе процитировать:

«До тех пор, пока любители нехудожественной самодеятельности в исторических храмах не получат наказания по 243 статье Уголовного кодекса, их отношение к памятникам не изменится. При цивилизованном отношении к памятникам культуры священники, допустившие уродование памятника, должны отстраняться от служения в таких храмах. Комитет по охране культурного наследия не только не препятствует этим дикостям, но всячески их покрывает и становится соучастником преступлений».

Лев Маркович был бы прекрасным прокурором в наши просвещенные и гуманные времена и, боюсь, не потерялся бы в среде красных комиссаров - в менее симпатичную эпоху.

Но он избрал стезю народного избранника, пламенного трибуна. Впрочем, мне его стилистика в данном случае напомнила стиль другого защитника животных и трудящихся: «Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом. Ш-одер».

Конец цитатам.

Что тут скажешь: кончается все, слава Богу, вроде бы, хорошо, церковь приведут в надлежащий вид, организаторы и виновники разрушения получат наказание. Другим будет неповадно, и, наверняка, они станут более серьезно думать, кого нанимать, как следить за работами, как их планировать и где их согласовывать.

Пресса, общественность, комитет по ОКН - все отработали, все молодцы.

Но почему же у меня остается какой-то неприятный осадок от всей этой истории?

Дело все в этой реакции «сообщества защитников истории», в пристальном внимании к церковным памятникам и кровожадном желании травить «церковников», которое, на мой взгляд, «сообщество» весьма откровенно в очередной раз продемонстрировало.

Меня это все расстраивает и удручает. Видите ли, я не верю в искренность этой «прогрессивной общественности».

Знаете, кого они мне напоминают? Парадоксально - казалось бы, их антиподов и антагонистов, - «оскорбленных верующих», которые в жизни не бывали на спектаклях Льва Додина или Тимофея Кулябина, но требуют запретить «Парсифаль» и приносят свиные головы под двери Театра Европы - МДТ. Загодя, заранее они оскорблены и требуют уволить режиссеров, «защитить их религиозные чувства».

Здесь ведь абсолютно то же самое: люди сами пишут, что в церкви никогда не бывают, но тут специально пошли, чтобы «увидеть этот ужас» и возмутиться произволом. Понимаете, да? - человек специально куда-то идет, где его не ждут, чтобы «ужаснуться и оскорбиться», а дальше этот свой ужас и оскорбленные чувства элегантно носит и с достоинством всем демонстрирует.

Оно в принципе-то понятно: конечно же, приятно чувствовать и сознавать себя человеком культурным, неравнодушным, оскорбленным в лучших чувствах, не боящимся говорить правду - что там еще? А, еще «антиклерикалом» - сейчас на это большая мода.

Но выглядит это все и фальшиво, и плоско.

Особенно на фоне огромного количества неповторимых и уникальных памятников старины, которые в нашем городе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО погибают, лежат в руинах, разрушаются - и тут как раз совершенно отчетливо виден умысел: их ХОТЯТ разрушить. Несомненный умысел, проявляющийся в одной и той же схеме: кто-то покупает или берет в аренду старинный дом в центре и доводит его до состояния руины; ждет, когда он полностью сгниет, развалится, сгорит, умрет - чтобы освободить дорогой земельный участок в центре - под строительство нового. Половина Старого Запсковья и обширные пространства в центре города таковы, вы что, не видите?

Но эти ситуации как-то никого не интересуют. Общественность увлечена «травлей попов». Ну, что ж, это не впервые в нашей истории происходит, это уже было, как-нибудь переживем.

Но, ей-Богу, как-то смешно и стыдно наблюдать за тем, как защитники свободы и цивилизации выстаиваются в колонны и ходят строем, выкрикивая незамысловатые лозунги.

С вами была «Культурная контрреволюция», Юрий Стрекаловский - её разочарованный вождь.

До свиданья.

Теги: #культурная контрреволюция
Источник: Псковская Лента Новостей
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А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
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