Туризм

Экскурсии Шредингера: жив или мертв псковский турсезон

«Экскурсии? Какие такие экскурсии?» - вопросом на вопрос, хитро улыбаясь, отвечает мне знакомая, работающая гидом уже лет пятнадцать. А спросила я ее всего-навсего о том, возобновились ли экскурсии в нашем городе и его окрестностях. Дело в том, что официально они запрещены: указ губернатора не дозволяет. Но, говорят, отдельные представители турбизнеса пустились-таки во все тяжкие: тайно водят по городу приезжих любопытов и даже - только тс! - показывают им Изборск и Печоры.

Фото: страница «Соцтурпроф» во ВКонтакте

Я календарь переверну...

Впервые за много лет в Михайловском - тишина. Фото: https://vk.com/pushkin_zapovednik

То, что происходит сейчас со сферой гостеприимства в Пскове, напоминает мысленный эксперимент Эрвина Шредингера, одного из основателей квантовой механики. В коробке с условным котом находится атом радиоактивного элемента и колба с кислотой, которая разобьется после того как радиоактивный элемент распадется. Если колба разобьется - кот умрет, но мы не знаем наверняка, распадется ли атом радиоактивного элемента, и никто, включая кота, не может на это повлиять. Следовательно, кот и жив, и мертв одновременно.

Ограничительные меры стали для псковских отелей, турбюро, кафе той самой коробкой: что в ней происходит, никому непонятно. Кажется, кто-то пока еще шевелится, работает. Хотя - нет, показалось: читаем на официальном сайте комитета по туризму Псковской области, черным по белому: «В соответствии с указом губернатора от 15.03.2020 № 30-УГ по 14 июня 2020 года временно приостановлена деятельность коллективных средств размещения и по 19 июня 2020 года деятельность по экскурсионному обслуживанию и проведению экскурсий».

За этими словами - пустота и неизвестность во множестве псковских семей, для которых туризм был главным средством к существованию. Кто-то уволился и сумел встать на биржу, даже получить социальные выплаты, кто-то ждет обещанных МРОТов уже несколько месяцев, кто-то до поры до времени устроился на низкоквалифицированные должности, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.

При этом преданность профессии и любимому городу в наших экскурсоводах не может не восхищать. Все свое свободное время они посвятили саморазвитию и самообразованию. «Я много читала, открывала для себя новые страницы давно знакомых событий, - рассказывает частный экскурсовод Анна. - В каком-то смысле карантин стал подарком. Хотя, конечно, лучше бы его не было: книги книгами, а кушать хочется всегда».

Не отставали от индивидуальных предпринимателей и псковские турфирмы: они по-максимуму активизировали свою работу в соцсетях. Такого мощного потока креатива, пожалуй, никогда не наблюдалось. В «Славянском туре», например, запустили серию онлайн-экскурсий по Пскову, в «Атмосфере путешествий» разработали новые туры и усовершенствовали старые, «Соцтурпроф» пригласил на виртуальные фотопрогулки по улицам и улочкам любимого города...

Впрочем, достаточно лимонада из лимонов. «Если честно, то из слов осталось - или ненормативные, или никакие. Все очень грустно, - признается Ольга, псковский экскурсовод-профессионал с большим стажем. - Все сидят и ждут, когда закончатся ограничительные меры, и можно будет вернуться к работе. Какой июль? Пытаемся себя тешить мыслью про осень, но, думаю, более-менее ситуация выровняется лишь к новому году. Буду рада, если ошибусь. Так что ситуация не айс от слова совсем».

И, неисправимая оптимистка с отличным чувством юмора, она добавляет: «Я прекрасно понимаю, что туризм - это сфера, которая зависит от всего, от любого случая, ситуации, слуха и так далее, но сейчас непонятно ничего... Единственное, что радует: не нужно ломать голову, как выстроить экскурсионный маршрут по городу в условиях общегородского ремонта улиц. Да ладно, все будет хорошо. По-другому просто быть не может!».

Самоволочка

Принтскрин: experience.tripster.ru

А как же со слухами о том, что некие секретные экскурсии все же проводятся в Пскове? Слухами этими полнится земля, а еще - соцсети и специализированные сайт-турагрегаторы: тут предлагают пройтись по Абрикосовой, там - свернуть на Виноградную, а пролистаешь еще чуток - еще и в Изборско-Мальскую долину пригласят.

Известный псковский общественник и экскурсовод по призванию Юрий Стрекаловский делится агентурной информацией: видел на майские, как одна тетенька рассказывала об истории славного града Пскова двум другим. Может, экскурсия, а может, просто дружба по интересам.

«Я не обратил внимание, в масках они были или нет, - рассказывает Юрий. - Но вот о чем сейчас многие говорят: почему в магазине «известной федеральной сети» можно находиться большому количеству людей, а в церкви или на скамейке рядом нельзя? 25 июня Новгород отменяет все ограничения на турбизнес. Та же история в Ленобласти и Петербурге. Музейные комплексы не работают, а экскурсии на улице там разрешены: их начали водить еще в мае. Для многих людей в Пскове это основной заработок. Они его ждут в течение года - это нормально для туристических мест».

По словам Юрия, слухи о том, что жители российских столиц за время карантина поистратились, сильно преувеличены. Деньги у них есть, отпускной сезон уже начался - почитать инстаграм губернатора Михаила Ведерникова, так каждый второй житель северной Пальмиры спит и видит, как бы ему приехать в наши болота и не засесть на двухнедельный карантин. Кстати, достаточно парадоксальная мера, учитывая маячащую все же перспективу возобновления работы гостиниц и турбюро с 20 июня (из предпраздничного разговора по горячей линии: «Здравствуйте, можно приехать в Псков из Питера со свежей справкой об отсутствии вируса?» - «Да, приезжайте, только по приезду в карантин на две недели»... покерфейс).

«Турсезон начался по факту, и это хорошо, - считает Юрий Стрекаловский. - При этом профильные организации - музей, комитет по культуре, по туризму живут своей реальностью. Приезжают туристы - а они их не видят. Голубей фотографируют, одуванчики, дронов запускают... Я с большой увлеченностью слежу за их деятельностью последние два месяца. В это же время экскурсоводы делают, что могут, - работают. Это показывает, между прочим, «необходимость» этих всех регуляторов. Отрасль работает, просто органы и организации, которые ею профильно занимаются, предпочитают этого не замечать, потому что им так удобнее. Запретить они это не могут - значит, делают вид, что этого нет».

Расклад на лето

«Роспотребнадзор на прошлой неделе опубликовал рекомендации к проведению групповых экскурсий», - опытный гид Юлия советует почитать их: по сути, это руководство к действию для всех экскурсоводов, в том числе псковских, на ближайшие месяцы.

Итак: в музеях разрешат экскурсии для групп не более пяти человек. Посетители будут допускаться на территорию музеев при наличии гигиенической маски. Необходимо соблюдение дистанции между посетителями 1,5-2 м. Ранее стало известно, что музеи и музеи-заповедники, находящиеся в ведении Минкультуры России, откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня (а это, к слову, и Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, включающий Кремль и Изборск, и Пушкинский музей-заповедник).

Несмотря на грядущие послабления, Юлия признается, что, скорее всего, до конца лета взять экскурсантов не отважится. У нее есть основной источник дохода (и это не работа гидом), так что она побережет здоровье. Не секрет, что туристы приезжают к нам в основном из крупных городов, не самых благополучных в эпидемиологическом смысле.

Что касается предложенных Роспотребнадзором мер, Юлия отмечает, что все воплотимо. Правда, смотреться такая экскурсия, по ее мнению, будет достаточно комично и странно. Да и комфорта экскурсоводу масочно-перчаточный режим не прибавит. «Но даже несмотря на это, главное, что у людей появится возможность заработка, - замечает наша собеседница. - Все ушли на карантин перед началом высокого сезона. За зиму к этому времени были проедены все запасы, вот-вот должны были начаться майские праздники и заново запуститься колесо, как вдруг все закрылось.И никакого источника дохода». Что касается сроков реанимации турбизнеса в нашем регионе, по мнению Юлии, еще одно непросто испытание ждет псковских экскурсоводов в начале будущего года: инициатива о сокращении новогодних каникул также ударит по гидам. Туристы попросту не поедут в Псков, что называется, «на денек»...

Мария, коллега Юлии по экскурсоводческому цеху, настроена скептически: «Даже с отменой карантинных мер турпоток восстановится нескоро. А значит, нам придется, действительно, обслуживать пять человек крестом - с этим никаких сложностей не возникнет. А вот со стоимостью, скорее всего, придется что-то думать. И пока я плохо себе представляю, как отработаю 2,5-3 часа в маске, не говоря уже о перчатках».

«Почему три человека в музейной экспозиции опаснее, чем 33 человека в супермаркете? - недоумевает Юрий Стрекаловский. - В музее ведь тоже можно на входе поставить антисептики. Можно возродить традицию, существовавшую в «Эрмитаже»: там всем посетителям выдавали шары: в Эрмитаже выдавали шары - тем самым они контролировали количество людей на экспозиции, чтобы не тесно было. Отличная идея. Музеефицировали Псковский Кремль - это несколько гектаров. Ребята, может, туда можно впустить 10 человек, свежий воздух все-таки, простор...»

Псков. Перезагрузка

Фото со страницы https://vk.com/irboskalive

Действительно, если в музее, по мнению санитарных служб, может быть опасно, то почему бы уже не дать «зеленый свет» экскурсиям на улице? Данил Литвинцев, гид, автор проекта «Данилов Изборск», работает с гостями в этом сезоне уже месяц, с 15 мая. «Так как я не первый год специализируюсь на активном отдыхе - треккинг (походы) и велопрогулки по Изборско-Мальской долине - мне проще, нежели большинству экскурсоводов: я предлагаю спорт на свежем воздухе, он разрешен. Но количество заказов смешное - несколько процентов от объемов за этот же период в прошлом году».

Требования Роспотребнадзора его почти не смущают: он работает на открытых пространствах с небольшими компаниями, как правило, это пары или семьи - так что с социальной дистанцией у них и до эпидемии все было в порядке. «А вот экскурсия в масках - глупость, - уверен он. - Маска - это мучение, а экскурсия - удовольствие, люди не будут платить деньги за пару часов мучений».

«Другое дело, - считает Данил, - групповые экскурсии. В нынешних условиях собирать большие группы - неэтично, даже если это разрешат. Нам нужно забыть про большие группы туристов, душные автобусы, очереди у музеев - вот это все, как минимум на год. А после - возможно, и навсегда».

Почему? Просто организованный туризм развивается, меняется. «Уже сейчас коллеги из Пскова ринулись показывать природные тропы в Изборско-Мальской долине - в прошлом году я водил там туристов один, сейчас на выходных там не протолкнуться - ходят пока псковичи, - приводит доводы Данил. - Другие ребята начали устраивать сплавы на SUP-бордах (надувная микро-лодка) по Пскове и Великой - ну круто же, вы видели Кром или Снетогорский монастырь с воды? Уже 19 июня к нам приедет из Москвы первая туристская экспедиция Land Rover Experience – я помогал прокладывать им участок маршрута в районе Изборска. Это групповая поездка, но каждый экипаж едет на отдельном арендованном внедорожнике Лендровер - и увидит не только «открытки», но и восхитится прекрасной псковской природой, будет покорять бездорожье и знакомиться с деревенской жизнью - настоящее приключение. Да, это дорого. Но кто сказал, что Россия - это дешево? И неинтересно? Мы должны переформатировать псковский туризм - показать путешественникам Псковскую область 2.0 - Древнюю Русь без тоски. Или умереть».

Странная картина вырисовывается. Экскурсий вроде нет, а они есть. Запреты вроде есть, но их не соблюдают. Экскурсоводы вроде могут работать, но делать этого им нельзя. Турбизнес у нас вроде жив, а вроде... Прямо квантовый туризм какой-то в отдельно взятой области!

А наши соседи, меж тем, не дремлют: пока мы терзаемся выбором суперпозиции, они уже заглянули в страшную коробку с котом. И кот, по ходу, остался жив.

Елена Никитина