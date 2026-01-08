Снег в Великих Луках убирают с дорог и тротуаров круглосуточно

Очистка Великих Лук от снега продолжается круглосуточно, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Фотографии: администрация города Великие Луки

«В условиях интенсивных снегопадов подрядные организации осуществляют круглосуточную расчистку автодорог, тротуаров и автобусных остановок. Данные мероприятия направлены на обеспечение бесперебойного и безопасного передвижения граждан», - сообщили в администрации.

Напомним, после сильного снегопада в Псковской области также в круглосуточном режиме продолжают работать энергетики компании «Россети Северо-Запад».