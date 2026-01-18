 
Смертельная авария с поездом в Локнянском округе: что известно к этому часу

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перегоне Самолуково – Насва в Локнянском округе (деревня Бор) 18 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото 1,2: Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. 

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В результате дорожно-транспортного происшествия имеются погибшие.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал Великолукский транспортный прокурор Эдуард Свильпов.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Позднее в УМВД России по Псковской области уточнили, что авария произошла в 10:20 часов утра.

Фото 3,4,5: УМВД России по Псковской области

За рулем автомобиля Renault Logan находился мужчина 1986 года рождения.

В результате ДТП погибли четыре человека. Сам водитель автомобиля и три его пассажирки.

На месте происшествия работу полицейских координировал лично врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Андрей Калинин.

Специалисты МЧС России по деблокировали тела четырёх погибших в результате столкновения автомобиля и грузового состава на железнодорожном переезде.

 
Фото: МЧС России по Псковской области
 

Выясняются обстоятельства трагедии.

 

