Появились новые фото с места смертельного ДТП на переезде в Локнянском округе

Новые фотографии с места дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 января около 10:20 на нерегулируемом железнодорожном переезде между деревнями Бор и Прискуха Локнянского округа, предоставили Псковской Ленте Новостей в ГАИ МО МВД России «Новосокольнический».

Фото здесь и далее: ГАИ МО МВД России «Новосокольнический»

Водитель автомобиля Renault Logan, мужчина 1986 года рождения, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом маршрута «Псков – Великие Луки». 

В результате аварии погибли четыре человека: водитель и три пассажирки автомобиля. 

«Уважаемые водители! Нерегулируемый железнодорожный переезд — это зона повышенного риска, где ваша жизнь зависит только от вашего внимания и соблюдения правил», - напоминают водителям в ГАИ МО МВД России «Новосокольнический».

