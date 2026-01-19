Проверку по признакам уголовного преступления проводят на месте смертельной аварии в Локнянском округе

Проверку по признакам уголовного преступления по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) проводят на месте смертельной аварии в Локнянском округе, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорты СК России

По предварительным данным, 18 января на железнодорожном переезде перегона станций Самолуково — Насва в Локнянском округе произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. В результате происшествия четыре человека, находившиеся в автомобиле, от полученных травм скончались на месте.

Следователи Западного МСУТ СК России проводят комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.