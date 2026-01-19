 
АвтоМир

Проверку по признакам уголовного преступления проводят на месте смертельной аварии в Локнянском округе

0

Проверку по признакам уголовного преступления по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) проводят на месте смертельной аварии в Локнянском округе, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.  

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорты СК России 

По предварительным данным, 18 января на железнодорожном переезде перегона станций Самолуково — Насва в Локнянском округе  произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. В результате происшествия четыре человека, находившиеся в автомобиле, от полученных травм скончались на месте. 

Смотрите также

Смертельная авария с поездом в Локнянском округе: что известно к этому часу

0

Следователи Западного МСУТ СК России проводят комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Смотрите также

Великолукская транспортная прокуратура проводит проверку ДТП на железнодорожном переезде в Псковской области

0

Смотрите также

Столкновение автомобиля с поездом на железнодорожном переезде в Псковской области унесло жизни четырех человек

0

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026