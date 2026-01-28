Коммунальные службы Новосокольнического округа работают в усиленном режиме

Вторые сутки Новосокольнический муниципальный округ находится под воздействием мощного циклона, принесшего серьезные осадки. В связи с этим все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности и работают на полную мощность по расчистке дорог и улиц. Об этом сообщил глава округа Виктор Новиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Виктор Новиков / «ВКонтакте»

Кроме того, по словам главы, силы одного из подрядчиков направлены на расчистку мемориала и центральных улиц города в связи с подготовкой к празднованию 82-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Убедительно прошу водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах. Берегите себя и своих близких!» — предупредил Виктор Новиков.

По возникшим вопросам на тему расчистки дорог глава муниципалитета рекомендует обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру: +7 (81144) 23-8-06 или в территориальные отделы администрации округа (бывшей администрации волостей).