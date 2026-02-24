В Пскове водитель автомашины при движении задним ходом наехал на женщину

В Пскове за 20-23 февраля зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 20 февраля в 19.10 у дома 19б по Ленинградскому шоссе пострадала женщина-пешеход.

По предварительным данным, мужчина 1988 года за рулем «Шевроле Лачетти» при движении задним ходом совершил наезда на пешехода, женщину 1982 года рождения. Пострадавшая госпитализирована.

Водитель трезвый. Подробности произошедшего уточняются.