Жителя Ленинградской области подозревают в поджоге автомобиля ГАИ в Печорах

В суд поступило дело о поджоге автомобиля сотрудника Госавтоинспекции в Печорах, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Печорский суд поступило уголовное дело в отношении уроженца города Волхов Ленинградской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ.

В ноябре 2025 года в вечернее время обвиняемый подошел к припаркованному возле здания отделения Госавтоинспекции города Печоры автомобилю, владельцем которого является сотрудник ГАИ, прибывший на данном транспортном средстве на смену, разбил камнем боковое стекло, проник в транспортное средство и совершил поджог машины.

В результате поджога автомашина Nissan Qashqai выгорела изнутри, собственнику транспортного средства причинен значительный материальный ущерб.