Установлен водитель, спровоцировавший ДТП в Пскове с тремя пострадавшими

Полиция установила личность водителя, спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие на Рижском проспекте в Пскове с тремя пострадавшими. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, ДТП произошло 30 января в 14.25 у дома 67а /2 по Рижскому проспекту.

Неустановленный водитель «Газели» при повороте налево не уступил дорогу и создал помеху для движения автомашине «Крайслер Вояджер» под управлением мужчины 1980 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо. «Крайслер» совершил столкновение с «Ладой Грантой» под управлением мужчины 1984 года рождения.

Водитель «Лады», мужчина 1984 года рождения, пассажирка «Лады», женщина 1987 года рождения, доставлены в медицинское учреждение, после осмотра отпущены. Пассажирка «Крайслера», женщина 1993 года рождения, госпитализирована.

Водители трезвые.

Установлен и разыскан водитель «Газели».

Мужчина 1986 года рождения управлял автомашиной ГАЗ 3302, трезвый.