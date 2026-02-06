Сотрудники «СитиИнвестГрупп» чистят Псков после ночных осадков. ФОТО

Очисткой дорог и тротуаров от снега, выпавшего ночью в Пскове, занимается сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото и видео: ООО «СитиИнвестГрупп»

К уборке привлекается различная техника в виде комбинированных дорожных машин, тракторов МТЗ и грейдеров.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города.

Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов:

Завеличье,

Запсковье,

Любятово,

Овсище.

Ранее директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин, комментируя ситуацию с недавними снегопадами в Великих Луках, сообщал, что в Пскове есть достаточное количество техники для ликвидации последствий выпадения большого количества осадков.