Сотрудники «СитиИнвестГрупп» чистят Псков после ночных осадков. ФОТО

Очисткой дорог и тротуаров от снега, выпавшего ночью в Пскове, занимается сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Фото и видео: ООО «СитиИнвестГрупп»
К уборке привлекается различная техника в виде комбинированных дорожных машин, тракторов МТЗ и грейдеров.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города.
Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов:
- Завеличье,
- Запсковье,
- Любятово,
- Овсище.
Ранее директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин, комментируя ситуацию с недавними снегопадами в Великих Луках, сообщал, что в Пскове есть достаточное количество техники для ликвидации последствий выпадения большого количества осадков.