«Дневной дозор»: Почему новостройки не обеспечивают парковочными местами в нужном количестве?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему новостройки не обеспечивают парковочными местами в нужном количестве?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Изображение сгенерировано нейросетью
Большинство псковских дворов в центре города, а также на ближнем Завеличье и Запсковье строились в 70-е-80-е годы прошлого века, и в те времена у проектировщиков не было представления о том, что в наши дни один-два автомобиля могут приходиться не на подъезд, а на одну семью. Впрочем, и новые микрорайоны сегодня строятся так, что дворы превращаются в плотно заставленные автомобилями парковки, где не остается места для детских площадок и спортгородков.
Возможно, решить проблему нехватки парковочных мест могли бы платные парковки, но есть они не везде, да и количество существующих постепенно сокращается. Осенью закрылась стоянка на проспекте Энтузиастов, 9а. В конце года прекратила работу платная автостоянка напротив дома №78 по улице Инженерной.
Да, бесспорно, еще существуют «герои», которые за неимением свободных парковочных мест у своего дома оставляют машину на соседней улице или же приобретают отнюдь не дешевое место на платном паркинге, однако такие автолюбители скорее вымирающий вид, чем норма.
Почему новостройки не обеспечивают парковочными местами в нужном количестве? Почему в городе не строятся подземные и высотные паркинги? Востребованы ли платные парковки и могут ли они решить проблему заставленных автомобилями дворов? Или у нее есть другое решение? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».
Заместитель главы администрации Пскова, начальник управления по градостроительной деятельности Алексей Саенко сообщил, что администрация города уделяет приоритетное внимание вопросам организации дорожного движения и создания комфортных условий для жителей, включая обеспечение парковочными местами. По его словам, проблема недостатка парковочных мест действительно присутствует, особенно это видно в центральной, исторической части города, где плотные застройки и транспортная нагрузка традиционно высоки. А вот в спальных районах, по наблюдениям Алексея Саенко, ситуация носит неоднородный характер. Также замглавы администрации рассказал, как городские власти ведут работу с застройщиками для оптимизации количества парковочных мест.
«В кварталах со старой жилой застройкой также наблюдается нехватка мест, в то время как в новых современных микрорайонах эта проблема решается комплексно на этапе проектирования. В рамках решения данного вопроса администрация города ведет работу по следующим ключевым направлениям: по взаимодействию с застройщиками координация ведется строго регламентированно, в соответствии с внесенными изменениями в градостроительное законодательство при проектировании новых многоквартирных жилых домов; застройщик обязан предусмотреть в границах земельного участка не менее 0,84 машино-места на каждую квартиру, что существенно выше, чем было предусмотрено ранее; соблюдение данных и других обязательных норм является предметом проверки при проведении госэкспертизы проектной документации. Только при соответствии всем требованиям, включая обеспеченность парковками, застройщик может получить положительное заключение, которое необходимо для начала строительства. Также мы создаем парковочные места в рамках благоустройства. При проведении работ по комплексному ремонту и благоустройству улиц в обязательном порядке рассматриваем и реализуем возможность расширения обустройства дополнительных парковочных мест, карманов и площадок. В 2025 году завершили ремонт улицы Госпитальной, где появились новые, упорядоченные парковочные места. Сейчас продолжается проект по ремонту улицы Леона Поземского, начавшийся в 2025 году. Мы достигли границы города Пскова до улицы Алмазной. В рамках этого проекта также планируется создание новых парковочных мест. Недавно были проведены работы по обустройству парковок на улицах Розы Люксембург, Яна Фабрициуса и других дорогах. Также у администрации города есть принципиальная позиция по вопросу платных парковочных мест. В настоящее время не планируем введение платной парковки, так как мы понимаем, что парковочных мест у нас в целом недостаточно. Основная задача — это искать решение по увеличению парковочных мест, а не на коммерциализации существующего, скажем так, дефицита. Еще мы осуществляем работу по увеличению количества парковок в стратегическом плане, ведь развитие транспортной инфраструктуры, включая парковочную, предусмотрено у нас в документах территориального планирования. Мы открыты к диалогу с жителями для выявления наибольших проблемных точек и поиска оптимальных решений в рамках действующих законодательств и бюджетных возможностей».
По словам главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина, нехватка парковочных мест на городских улицах и во дворах действительно ощущается. Он рассказал, что делается для решения этой проблемы.
Директор строительной компании «Эгле» Роман Кухи рассказал, что для всех псковских застройщиков существуют региональные нормативы градостроительного проектирования, регулирующие обеспеченность парковками, однако они не требуют обеспечения машино-местами для каждой квартиры. Он рассказал и о том, почему подземные парковки невыгодны ни для застройщика, ни для большинства псковичей.
По мнению члена городской комиссии по безопасности дорожного движения Николая Мелькова, для решения нехватки парковочных мест городу нужны именно платные парковки, и вот как он аргументирует свою точку зрения.
Вопрос о нехватке парковочных мест на территории города депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым поднимался на «бюджетной» сессии, но, по его словам, к сожалению, так же, как и по многим другим вопросам, дальше обсуждений дело не сдвинулось. Он рассказал о своих предложениях, как можно увеличить парковки.
А вот по словам директора управляющей компании (УК) «ПсковЖилСервис» Андрея Тарасова, подземные паркинги пустуют далеко не везде, да и у новостроек количество парковочных мест значительно выросло, что немного улучшает ситуацию с доступностью парковки во дворах. Однако, по словам Андрея Тарасова, есть еще одна причина огромного количества припаркованных машин во дворах.
Проблема запаркованных «под завязку» дворов мешает не только самим жильцам этих территорий, но и региональному оператору, об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Экогрупп» Денис Кузнецов.
По итогу сегодняшней программы мнения наших экспертов традиционно разделились. Одни наши собеседники находят проблему переполненных машинами дворов в неподъемной стоимости подземного паркинга, если таковой в доме вообще имеется. Многие отмечают, что проблема заключается в отсутствии платных городских парковок. Так или иначе, признает проблему нехватки парковочных мест абсолютное большинство наших комментаторов.
Александра Братчикова