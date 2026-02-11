«Дневной дозор»: Почему новостройки не обеспечивают парковочными местами в нужном количестве?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему новостройки не обеспечивают парковочными местами в нужном количестве?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Изображение сгенерировано нейросетью

Большинство псковских дворов в центре города, а также на ближнем Завеличье и Запсковье строились в 70-е-80-е годы прошлого века, и в те времена у проектировщиков не было представления о том, что в наши дни один-два автомобиля могут приходиться не на подъезд, а на одну семью. Впрочем, и новые микрорайоны сегодня строятся так, что дворы превращаются в плотно заставленные автомобилями парковки, где не остается места для детских площадок и спортгородков.

Возможно, решить проблему нехватки парковочных мест могли бы платные парковки, но есть они не везде, да и количество существующих постепенно сокращается. Осенью закрылась стоянка на проспекте Энтузиастов, 9а. В конце года прекратила работу платная автостоянка напротив дома №78 по улице Инженерной.

Да, бесспорно, еще существуют «герои», которые за неимением свободных парковочных мест у своего дома оставляют машину на соседней улице или же приобретают отнюдь не дешевое место на платном паркинге, однако такие автолюбители скорее вымирающий вид, чем норма.

Почему новостройки не обеспечивают парковочными местами в нужном количестве? Почему в городе не строятся подземные и высотные паркинги? Востребованы ли платные парковки и могут ли они решить проблему заставленных автомобилями дворов? Или у нее есть другое решение? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Заместитель главы администрации Пскова, начальник управления по градостроительной деятельности Алексей Саенко сообщил, что администрация города уделяет приоритетное внимание вопросам организации дорожного движения и создания комфортных условий для жителей, включая обеспечение парковочными местами. По его словам, проблема недостатка парковочных мест действительно присутствует, особенно это видно в центральной, исторической части города, где плотные застройки и транспортная нагрузка традиционно высоки. А вот в спальных районах, по наблюдениям Алексея Саенко, ситуация носит неоднородный характер. Также замглавы администрации рассказал, как городские власти ведут работу с застройщиками для оптимизации количества парковочных мест.

«В кварталах со старой жилой застройкой также наблюдается нехватка мест, в то время как в новых современных микрорайонах эта проблема решается комплексно на этапе проектирования. В рамках решения данного вопроса администрация города ведет работу по следующим ключевым направлениям: по взаимодействию с застройщиками координация ведется строго регламентированно, в соответствии с внесенными изменениями в градостроительное законодательство при проектировании новых многоквартирных жилых домов; застройщик обязан предусмотреть в границах земельного участка не менее 0,84 машино-места на каждую квартиру, что существенно выше, чем было предусмотрено ранее; соблюдение данных и других обязательных норм является предметом проверки при проведении госэкспертизы проектной документации. Только при соответствии всем требованиям, включая обеспеченность парковками, застройщик может получить положительное заключение, которое необходимо для начала строительства. Также мы создаем парковочные места в рамках благоустройства. При проведении работ по комплексному ремонту и благоустройству улиц в обязательном порядке рассматриваем и реализуем возможность расширения обустройства дополнительных парковочных мест, карманов и площадок. В 2025 году завершили ремонт улицы Госпитальной, где появились новые, упорядоченные парковочные места. Сейчас продолжается проект по ремонту улицы Леона Поземского, начавшийся в 2025 году. Мы достигли границы города Пскова до улицы Алмазной. В рамках этого проекта также планируется создание новых парковочных мест. Недавно были проведены работы по обустройству парковок на улицах Розы Люксембург, Яна Фабрициуса и других дорогах. Также у администрации города есть принципиальная позиция по вопросу платных парковочных мест. В настоящее время не планируем введение платной парковки, так как мы понимаем, что парковочных мест у нас в целом недостаточно. Основная задача — это искать решение по увеличению парковочных мест, а не на коммерциализации существующего, скажем так, дефицита. Еще мы осуществляем работу по увеличению количества парковок в стратегическом плане, ведь развитие транспортной инфраструктуры, включая парковочную, предусмотрено у нас в документах территориального планирования. Мы открыты к диалогу с жителями для выявления наибольших проблемных точек и поиска оптимальных решений в рамках действующих законодательств и бюджетных возможностей».

По словам главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина, нехватка парковочных мест на городских улицах и во дворах действительно ощущается. Он рассказал, что делается для решения этой проблемы.

«Нехватка парковочных мест существует. Это глобальная проблема. Но если мы берём спальные районы, то у нас было по региональным нормативам градостроительного проектирования на 100 квартир 24 машиноместа. Сейчас норматив у нас 84 машино-места на 100 квартир. Это где-то в три с половиной раза больше. Плюс у нас появилось понятие «двор без машин» и требования к его архитектурно-градостроительному облику. С 2024 года застройщики проектируют по этим новым нормативам. Мы должны увидеть это в этом году. Я надеюсь, что уже летом будет какое-то понимание, насколько это должно улучшить ситуацию. Как это будет работать, будем смотреть. Конечно, идеальный выход — это подземные автопарковки или наземные рядом с жилыми зданиями, но это нагрузка на застройщика и, по их подсчётам и по продаваемости, это невыгодно. Я знаю, что проекты планировки под эти нормативы переделываются, где-то уменьшается этажность, где-то уменьшается площадь застройки, чтобы разместить машино-места. Надеюсь, это сработает и обеспечит разгрузку».

Директор строительной компании «Эгле» Роман Кухи рассказал, что для всех псковских застройщиков существуют региональные нормативы градостроительного проектирования, регулирующие обеспеченность парковками, однако они не требуют обеспечения машино-местами для каждой квартиры. Он рассказал и о том, почему подземные парковки невыгодны ни для застройщика, ни для большинства псковичей.

«Подземные паркинги не предусматриваются. Это всё зависит от застройщика. И надземные, и подземные просто очень дорогие для Пскова. Их никто не покупает. Практика таких паркингов у нас тоже есть, в том числе на Балтийской улице, на Никольской полузаглублённые парковки, но они не пользуются спросом, потому что аренда этих парковочных мест дорогая, выкуп нереальный для обычных людей. Есть парковки, за которые надо заплатить и поставить машину. Они пустые, там никто не ставит, машину пытаются поставить прямо к подъезду, а лучше в квартиру заехать. В Петербурге, если у вас есть парковка, пройти пять минут до подъезда — не проблема. Но здесь ситуация совсем другая. У нас сейчас на Никольской строится большой комплекс на 600 квартир, там на каждую квартиру есть парковочное место. Остается вопрос, жители будут платить за уборку парковочных мест? В нормативе у нас этого нет. Кто будет убирать снег, мусор, кто будет чистить эти парковки? Их надо обслуживать. Сейчас в Пскове действуют нормы, согласно которым на каждую квартиру положено парковочное место. Это означает, что требуются огромные площади асфальта, которые нужно будет обслуживать. В тарифе нигде это не учтено».

По мнению члена городской комиссии по безопасности дорожного движения Николая Мелькова, для решения нехватки парковочных мест городу нужны именно платные парковки, и вот как он аргументирует свою точку зрения.

«Я выступаю за платные парковки. Не бесплатные, как они делаются у нас в городе. Почему за это решение? Когда есть платная парковка, тогда идет сменяемость мест. Сейчас мы видим, что в центре города сменяемости мест нет. Условно работники предприятия либо те, кто находится в центре, приехали, занимают место, и вы как посетитель какого-нибудь соцучреждения либо другого учреждения не можете парковаться, потому что работники заняли все места, и вы начинаете ездить, искать. Хотя работники на целый день паркуют. Ночью паркуют они также около дома, в многоквартирном доме, где тоже требуют парковку. А днем на своей работе. Получается, вы как получатель услуги не можете воспользоваться парковкой. Закрытие платных паркингов в городе — довольно странная тенденция и непонятная в том плане, почему это происходит. То есть и администрация никак не влияет на это. Чем больше у нас мест, тем больше людей хотят ими воспользоваться. Чем больше бесплатных мест мы предоставляем, тем больше их будет требоваться везде. Мы сначала требуем, чтобы что-то было у нас дома, потом на работе или в месте, куда хотим поехать. Но мы не задумываемся, что там тоже работают люди. Это бесконечный процесс. Почему нельзя построить взлетно-посадочную полосу или удобное место для посадки у каждого дома? Или почему нельзя купить еще одно пианино, если я хочу? Почему мне не дают новую квартиру? Эта логика почему-то не работает, а с машиной всё наоборот».

Вопрос о нехватке парковочных мест на территории города депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым поднимался на «бюджетной» сессии, но, по его словам, к сожалению, так же, как и по многим другим вопросам, дальше обсуждений дело не сдвинулось. Он рассказал о своих предложениях, как можно увеличить парковки.

«На парковки нужны деньги. Парковки необходимы, особенно в центре. Там вообще их нет. Забиты все дворы, подворотни, никуда не заехать. Что мы должны делать, если у нас машин больше и желающих больше, чем парковочных мест? Сделать парковочные места? На какие деньги мы будем делать их? У нас в муниципальном бюджете точно таких возможностей нет. Надо искать деньги, делать платную парковку в городе и строить парковки. Других вариантов нет. Или закрыть центр, чтобы люди на велосипедах ездили, пешком ходили летом, зимой сложно, а летом вполне это нормально. Так во всем мире поступают, грубо говоря. Делают платный въезд в центр, и машин меньше становится. Хочешь на машине ездить? Это стоит денег, парковка нужна, стоянка. У нас во дворах все на зеленой зоне стоит. Эту проблему никто не хочет понять. Хотим хорошо жить, но это стоит денег. Где взять деньги? Второй вопрос, который я поднимал на бюджетном комитете, о том, что доходную часть города нужно поднимать. На эти деньги можно все, что угодно делать. А так, когда нет денег, можно сколько угодно разговаривать, а мы о парковках говорим уже не первый год».

А вот по словам директора управляющей компании (УК) «ПсковЖилСервис» Андрея Тарасова, подземные паркинги пустуют далеко не везде, да и у новостроек количество парковочных мест значительно выросло, что немного улучшает ситуацию с доступностью парковки во дворах. Однако, по словам Андрея Тарасова, есть еще одна причина огромного количества припаркованных машин во дворах.

«Новостройки, которые вводят в эксплуатацию с 2025-го года, оснащены большим количеством парковочных мест. Однако они часто полупустые. Вы можете убедиться в этом, осмотрев парковочные места возле домов, например, в псковской деревне Портянниково в Александровском проезде, 6 и 8. У тех домов, которые отстроены до 2025 года, действительно парковочных мест очень мало. Проблема в основном в том, что у нас концентрируется транспорт рядом с учреждениями, к которым требуется подъезд в течение дня, в центре города. Центровые парковки надо разнести по разным местам, а лучше всего сделать вдоль объездной дороги, чтобы было удобно подъезжать и не загружать парковки. В микрорайоне Родина, например, свободных мест на подземных парковках нет. Есть немного мест на открытых паркингах».

Проблема запаркованных «под завязку» дворов мешает не только самим жильцам этих территорий, но и региональному оператору, об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Экогрупп» Денис Кузнецов.

«Мы часто сталкиваемся с проблемой парковки во дворах. Даже на легковых автомобилях трудно проехать, а что уж говорить о грузовиках, которые вынуждены двигаться задним ходом. Проблема не столько в количестве парковочных мест, сколько в отношении людей друг к другу. Многие оставляют автомобили так, как им удобно, не задумываясь о других. Возможно, кто-то просто не умеет парковаться или боится, что не сможет выехать задним ходом или передним. Иногда дорогу загораживают, и машина не может проехать во двор или подъехать к мусорному контейнеру. В таких ситуациях мы пытаемся аккуратно сдвинуть автомобиль. Если у машины есть номер телефона владельца, указанный на лобовом стекле, мы связываемся с ним. Управляющая компания также помогает в таких случаях. Есть ещё программа «Госуслуги авто», где могут быть зарегистрированы автомобили, и они там отображаются».

По итогу сегодняшней программы мнения наших экспертов традиционно разделились. Одни наши собеседники находят проблему переполненных машинами дворов в неподъемной стоимости подземного паркинга, если таковой в доме вообще имеется. Многие отмечают, что проблема заключается в отсутствии платных городских парковок. Так или иначе, признает проблему нехватки парковочных мест абсолютное большинство наших комментаторов.

Александра Братчикова