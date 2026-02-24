Молодой человек в нетрезвом виде управлял «Окой» в великолукской деревне

Молодой житель Великолукского округа в нетрезвом виде сел за руль «Оки», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе мероприятий, проведенных полицией, на территории Великолукского муниципального округа установлен нетрезвый водитель, который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

По имеющимся данным, вечером 22 февраля в деревне Борки Великолукского муниципального округа инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-111130.

Выяснилось, что управлял этой «Окой» житель Великолукского муниципального округа, молодой человек 2004 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.