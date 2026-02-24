 
АвтоМир

Водитель «нырнувшего» в шашлычную «Крайслера» в Пскове не пострадала

0

Стали известны подробности наезда на шашлычную в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 21 февраля в 12.05 на улице Киселёва, 18.

Женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной «Крайслер», совершила наезд на техническое помещение по адресу Киселева,18а/ 1, повредив его. Пострадавших нет.

Из объяснений водителя известно, что она двигалась по улице Киселева, выполняла поворот налево. Произошедшее объяснила техническими неполадками в автомобиле.

Вынесен отказ в возбуждении административного производства, поскольку штраф за наезд на препятствие законодательством не предусмотрен. Владельцу торгового объекта предстоит разбираться с виновником происшествия в гражданском порядке.

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026