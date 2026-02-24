Водитель «нырнувшего» в шашлычную «Крайслера» в Пскове не пострадала

Стали известны подробности наезда на шашлычную в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 21 февраля в 12.05 на улице Киселёва, 18.

Женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной «Крайслер», совершила наезд на техническое помещение по адресу Киселева,18а/ 1, повредив его. Пострадавших нет.

Из объяснений водителя известно, что она двигалась по улице Киселева, выполняла поворот налево. Произошедшее объяснила техническими неполадками в автомобиле.

Вынесен отказ в возбуждении административного производства, поскольку штраф за наезд на препятствие законодательством не предусмотрен. Владельцу торгового объекта предстоит разбираться с виновником происшествия в гражданском порядке.