Четыре автомашины повреждены в Пскове за один час в двух ДТП на улице Инженерной

Четыре автомашины повреждены в Пскове за один час в двух ДТП на улице Инженерной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, два дорожно-транспортных происшествия произошли 7 апреля в этом районе Запсковья.

В 12.00 у дома №102 по Инженерной грузовой «Мерседес Бенц Спринтер» под управлением водителя  года рождения наехал на «БМВ» под управлением мужчины 2004 года рождения. Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения, у «БМВ» пострадал капот и передняя фара.

А в 12.50 у дома №96 по Инженерной на дублере дороги столкнулись два автомобиля под женским управлением. Водитель «Мицубиси», женщина 1982 года рождения при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомашине «Хавал Джулион» под управлением женщины 1997 года рождения. Никто не пострадал, автомашины получили технические повреждения.

