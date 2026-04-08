В Пскове определяют подрядчика для нанесения дорожной разметки

В Пскове объявлен электронный аукцион на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части дорог. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена составляет 30,0 млн рублей.

Окончание подачи заявок – 15 апреля 2026 г. Поставщика определят 17 апреля 2026 г

Окончание работ: 30 сентября 2027 г.

Максимальный срок исполнения заявки заказчика - 25 календарных дней.

Подрядчик обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 40% процентов цены контракта.