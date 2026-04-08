Российских водителей предупредили о рисках поздней замены шин

С приходом тепла езда на зимних шинах становится дополнительным фактором риска, так как покрышки теряют свои свойства. Дело в том, что состав резины рассчитан на холодную погоду, и с потеплением колёса перестают держать сцепление, сообщил руководитель техцентра Николай Погуляев.

Эксперт напомнил, что зимние шины рассчитаны на работу в определённом температурном диапазоне, верхняя граница которого — от 5 до 7 градусов тепла. Если на улице теплее, поведение автомобиля на дороге меняется в худшую сторону, также растёт расход топлива.

«Основное отличие между летней и зимней шиной состоит в составе резиновой смеси. Зимние покрышки содержат высокую концентрацию силикона и натурального каучука, которые делают её эластичной даже в сильный мороз. Но при повышении температуры воздуха и нагреве асфальта такая резина становится слишком мягкой. Протектор начинает работать по принципу ластика: трение об асфальт стирает рабочие кромки ламелей. Если ещё месяц после наступления тепла ездить на зимней резине, глубина протектора уменьшается настолько, что к зиме придётся покупать новый комплект», — пояснил Погуляев.

Сильнее всего страдают шипованные покрышки, шипы в которых перестают держаться при размягчении и быстро вылетают.

Особенно опасны зимние шины в поворотах и при резких манёврах. Рисунок протектора также рассчитан на определённые условия, а при тёплой погоде покрышки становятся мягче, ламели подламываются — в итоге машина хуже реагирует на движения руля, пишет «Российская газета».

Но наиболее опасным в такой ситуации является увеличение тормозного пути: в среднем, он растёт на 4—6 метров при скорости 80 км/ч — это очень много в критической ситуации.

