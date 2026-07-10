В Пскове ищут волонтёров для регулирования автомобильных потоков на АЗС

С 10 июля начался приём заявок от всех неравнодушных жителей города, готовых помогать на АЗС «Сургутнефтегаз» в качестве добровольцев. Участие волонтёров позволит упорядочить работу заправочных станций в условиях повышенной нагрузки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Добровольцы будут работать ежедневно в три смены по четыре часа – с пяти часов утра до восьми часов вечера. В их задачи войдёт информирование автомобилистов о действующих правилах отпуска топлива, а также помощь в регулировании очередей на территории автозаправочных комплексов.

Для участия можно зарегистрироваться на портале Добро.рф, чтобы получить волонтёрские часы.

Напомним, новая система разведения потоков автомобилей на АЗС начала работу в Псковской области в тестовом режиме с сегодняшнего дня, 10 июля. Разделение машин происходит по чётным и нечётным дням в соответствии с регистрационными номерами транспортного средства.