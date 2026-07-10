 
АвтоМир

В Пскове ищут волонтёров для регулирования автомобильных потоков на АЗС

0

С 10 июля начался приём заявок от всех неравнодушных жителей города, готовых помогать на АЗС «Сургутнефтегаз» в качестве добровольцев. Участие волонтёров позволит упорядочить работу заправочных станций в условиях повышенной нагрузки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Добровольцы будут работать ежедневно в три смены по четыре часа – с пяти часов утра до восьми часов вечера. В их задачи войдёт информирование автомобилистов о действующих правилах отпуска топлива, а также помощь в регулировании очередей на территории автозаправочных комплексов.

Для участия можно зарегистрироваться на портале Добро.рф, чтобы получить волонтёрские часы.

Напомним, новая система разведения потоков автомобилей на АЗС начала работу в Псковской области в тестовом режиме с сегодняшнего дня, 10 июля. Разделение машин происходит по чётным и нечётным дням в соответствии с регистрационными номерами транспортного средства. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Бензиновый кризис в Псковской области

В Пскове ищут волонтёров для регулирования автомобильных потоков на АЗС

Новые меры ограничения отпуска бензина ввели сегодня в тестовом режиме в Псковской области

Никогда такого не было…
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026