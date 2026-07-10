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Выcтавку рeтpo-aвтомобилей продают в Печорском округе

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Автовыcтавкa рeтpo-aвтомобилей с более чем 50 единицами транспорта продается в деревне Тешевицы Печорского округа, объявление размещено на сайте «Авито».

Фото здесь и далее: «Авито»

Также продается жилой дом площадью 66,9 квадратных метра, баня. Хозяйственный блок — собственный хлев, переоборудованный под хозяйственный и вспомогательный блок. Музей старых вещей и спецтехники.

Площадь земельного участка — 9 653 квадратных метра. 

На территории есть подвал, что увеличивает полезную площадь и возможности хранения.

«Этот объект — превосходная возможность для создания тематического комплекса, музея, автотехцентра или развлекательной зоны. Воплотите свои идеи на просторной территории с богатой историей и хорошей инфраструктурой», - отмечается в объявления.

Стоимость всех объектов и земли - 19 млн рублей. 

Основатель музея ретротехники Александр Попов умер 1 января 2022 года.

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