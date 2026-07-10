В Пскове перекрыли участок улицы Вокзальной

В Пскове 10 июля с 8:00 и до завершения работ для движения автотранспорта перекрыт участок улицы Вокзальной — от улицы Декабриста Пущина до улицы Льва Толстого, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Изображение: администрация города Пскова

На этом отрезке дороги проходит укладка верхнего слоя асфальта.

«Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирайте пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства», - добавили в администрации.

Ремонт улицы Вокзальной в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» начался в апреле.