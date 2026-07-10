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Спрос на присадки для бензина вырос на 10-30%

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В России начал расти спрос на присадки, предназначенные для улучшения характеристик бензина. Об этом сообщили представители ряда сетевых магазинов, а также подтвердили производители такой продукции. Представители торговли связывают это с решением властей разрешить нефтяным компаниям производство топлива стандарта «Евро-3», а также с возможным возвращением выпуска бензина стандарта «Евро-2».

Изображение сгенерировано нейросетью

Как рассказал продавец магазина «Автомаг», продажи присадок для повышения качества бензина за последнее время увеличились на 30%. При этом в онлайн-магазине запчастей «Автодок» сообщили, что этот показатель вырос менее значительно — на 10%. Аналогичные цифры привели в магазине «Росско» на Братиславской, где основной объем реализации приходится на оптовых покупателей.

«Мы работаем исключительно в B2B-сегменте и поставляем свою продукцию нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтебазам и производителям топлива. В последние недели мы действительно отмечаем увеличение количества запросов на октаноповышающие компоненты для бензина. Это связано с тем, что участники рынка внимательно следят за изменениями нормативных требований и заранее рассматривают различные варианты компаундирования топлива», — рассказал замгендиректора ООО «Компания Топливный Регион» Ярослав Макаркин.

Представители ряда автосервисов сообщили «Известиям», что ждут роста спроса на свои услуги. Они полагают, что через какое-то время использование более низкого качества топлива отразится на двигателях.

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