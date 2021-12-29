Общество

Умер основатель музея ретротехники в печорской деревне Тешевицы Александр Попов

Основатель музея ретротехники в деревне Тешевицы Печорского района Александр Попов умер 1 января. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

На фото: Александр Попов / «Жесть по-псковски»

«...не стало Александра Илларионовича Попова. Воина-интернационалиста, настоящего патриота, гвардии подполковника запаса, основателя музея ретротехники в деревне Тешевицы, нашего близкого, позитивного, светлого человека с золотыми руками и золотым сердцем», - говорится в сообщении.

О времени и месте прощания сообщат дополнительно.