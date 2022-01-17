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Практические советы тем, кто ищет сервис эвакуации авто

В телефоне любого автолюбителя и мотоциклиста должны быть несколько «обязательных» контактов для решения форс-мажорных ситуаций, включая службу спасения и ГИБДД. Контакт надежного сервиса с эвакуаторами – тоже из этого списка. Как найти службу, которая оперативно придет на помощь, отвезет ваше ТС в указанное место и не возьмет за свои услуги втридорога?

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Ищите заранее

Как правило, к услугам специализированных служб прибегают в экстренных ситуациях, когда времени на вдумчивое сравнение предложений и анализ преимуществ попросту нет.

Поэтому рекомендуем потратить полчаса свободного времени, чтобы заранее изучить компании, которые могут недорого и быстро отвезти ваш автомобиль на эвакуаторе, если в этом вдруг возникнет необходимость.

Типы эвакуаторов

Предварительный выбор сервиса предпочтителен еще и потому, что вы точно будете уверены, что в выбранной службе есть подходящая спецтехника. Есть несколько популярных видов эвакуаторов, каждый из которых решает свои задачи:

c стационарной платформой и лебедкой,

с выдвижной платформой,

с манипуляторов,

для эвакуации спецтехники, автобусов, грузовиков.

Расценки

Стоимость эвакуации автомобиля формируется из нескольких параметров. Очевидный – это расстояние, на которое нужно переместить груз. Дополнительный фактор – состояние автомобиля. Если у него заблокированы колеса или рулевое управление, если он серьезно поврежден, то эвакуация обойдется дороже.

Обратите внимание, что большинство сервисов берут фиксированную плату за «подачу» эвакуатора. А вот непосредственная погрузка и разгрузка автомобиля обычно уже включена в стоимость.

Скорость подачи

Зачастую эвакуировать автомобиль нужно максимально быстро, так как он стоит на проезжей части и мешает движению. Скорость приезда эвакуатора по вашему адресу зависит от географии работы выбранного сервиса и количества бригад, которые состоят на дежурстве.

Оптимальным выбором станет та служба, которая работает в районе ваших обычных маршрутов, либо держит в штате несколько десятков бригад для оперативного реагирования по всему городу и пригороду. В этом случае время подачи эвакуатора может составить от 5 до 30 минут.

Дополнительные услуги

Некоторые службы эвакуации оказывают дополнительные услуги водителям. Например, предлагают техническую помощь или эвакуацию на свою СТО для решения критичных проблем с тормозами, двигателем, рулевым управлением, ходовой частью, колесами и так далее. Однако в этом случае важно заранее уточнить и зафиксировать стоимость предлагаемых услуг, так как они могут быть выше рыночных.