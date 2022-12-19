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АвтоМир / Автомобили

Псковская область заняла 72 место в рейтинге регионов по доступности автомобилей

19.12.2022 12:46|ПсковКомментариев: 3

Псковская область заняла 72 место в рейтинге регионов по доступности автомобилей. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Так, доля семей в регионе, которые могут купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (0,9 млн рублей), составляет 6,9%. Доля семей, которые могут купить в кредит и содержать средний по стоимости новый автомобиль (2,5 млн рублей), - 1%, новый автомобиль премиум-класса (10 млн рублей) - 0,03%.

Остальные регионы Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 5 место - Ненецкий автономный округ;
  • 10 место - Санкт-Петербург;
  • 11 место - Мурманская область;
  • 15 место - Республика Коми;
  • 17 место - Архангельская область;
  • 21 место - Ленинградская область;
  • 31 место - Республика Карелия;
  • 32 место - Вологодская область;
  • 47 место - Новгородская область;
  • 50 место - Калининградская область.

Менее 20% российских семей могут позволить себе купить новый автомобиль за 900 тысяч рублей, при этом возможность приобрести новую машину выше всех. Последнее время для российского автомобильного рынка было сложным. В 2021 году возник сильный дефицит чипов и нарушение логистических цепочек, что сильно ограничило и повысило цены на новые автомобили, а в текущем году многие автопроизводители покинули Россию, что еще сильнее сократило предложение новых машин на рынке.

При этом, как отмечают эксперты, во второй половине 2022 года наблюдается процесс адаптации к новым условиям, и ситуация постепенно выправляется за счет отечественных марок и китайских брендов, однако по-прежнему продажи новых машин в разы меньше, чем в прошлые годы.

Теги: #рейтинг #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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