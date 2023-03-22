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В апреле банки одобрили автокредиты россиянам на рекордную сумму

В апреле российские банки оформили 77 тысяч автокредитов на 109,5 млрд рублей. Объем кредитов оказался рекордным с 2013 года.

За месяц число оформленных займов выросло на 9%. В денежном выражении автокредитование увеличилось на 14%. В марте сегмент рос на 14% и 21%. Размер кредита увеличился с 1,4 до 1,42 млн рублей, а средние цены на новые и подержанные автомобили выросли на 20% и 32%, пишет RuNews24 с ссылкой на Frank RG.

Весной прошлого года из-за санкций объем выдачи автокредитов в России резко снизился. На это повлияли прекращение поставок автомобилей и приостановка локализованного производства, что привело к дефициту.

По итогам года объемы автокредитования сократились на 36% – до 702 млрд рублей. Количество оформленных займов упало на 40%.