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АвтоМир / Автомобили

Доля автомобилей старше 10 лет в России превысила 70%

01.08.2024 22:00|ПсковКомментариев: 1

Число автомобилей в России в возрасте 10 лет и более превысило показатель в 32 млн машин, такая цифра соответствует 71% от всего автопарка страны. Об этом сообщил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. Автоэксперт приводит данные, согласно которым, в 2021 году число таких старых машин составляло 27,2 млн единиц.

Хуже всего динамика по автомобилям, которые еще находятся на гарантии автопроизводителей — в возрасте 1-3 года, число таких свежих автомобилей сократилось с 2021 года вдвое, пишет «Газета.Ru».

«Да, как вы видите, главный целевой сегмент (автомобили на гарантии) для дилеров все последние годы сокращается. И существенно — с 4,2 до 2,2 млн», — привел цифры Мосеев.

В то же время сейчас существуют предпосылки для более серьезной деградации автопарка России из-за того, что в октябре планируется индексация утилизационного сбора, который приведет к повышению цен на новые автомобили, считает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин. 

«Темпы обновления парка будут снижаться, потому что повышенный утилизационный сбор сделает автомобили еще менее доступными для россиян. Можно констатировать, что при сохранении тенденций средний возраст автомобилей очень скоро перешагнет через 16 лет», — сказал Шапарин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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