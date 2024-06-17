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Ввоз новых автомобилей в Россию упал на 73%

В феврале 2025-го ввоз новых легковых автомобилей в Россию оказался на 73% ниже, чем в феврале прошлого года, и составил 16,2 тысячи единиц. При этом в январе в страну было импортировано 31,9 тысячи новых легковых автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат» 7 марта. По его данным, чаще всего в Россию ввозят автомобили марки Changan, среди моделей лидирует Changan UNI-S.

По сведениям аналитиков, импорт новых легковых машин в годовом сравнении падает уже четвертый месяц подряд (с ноября 2024-го). Февральские объемы ввоза оказались настолько низкими, что за последние несколько лет превосходят только ежемесячные показатели марта – сентября 2022 года (от 6,5 тысячи до 15,7 тысячи единиц).

Как объяснил исполнительный директор агентства Сергей Удалов, импортеры привозят в страну меньше автомобилей, поскольку фиксируют большие объемы машин на складах. Таким образом, вновь привезенные авто не будут «давить» на стоки.

Импорт автомобилей с пробегом снизился на 20% год к году (до 18,5 тысячи единиц). По сравнению с январем объемы снизились на 5%. Среди марок лидером стала Toyota, а среди моделей — Honda Freed.

Эксперты отметили, что новые легковые машины в последний зимний месяц чаще всего импортировали из Китая (80,9%), следом по доле идут Киргизия (6,6%) и Белоруссия (5,2%). Подержанные автомобили