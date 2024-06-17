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АвтоМир / Автомобили

Знакомьтесь, TENET T8 – городской кроссовер

04.08.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

Новый российский бренд TENET представляет первую модель — городской кроссовер TENET T8, который сочетает элегантность, технологичность и комфорт. Современный семиместный автомобиль отличает изысканный дизайн и высокое качество исполнения.

Экстерьер. Идеальный баланс элегантности и современности

Новый TENET T8 — это одновременно мощный и технологичный автомобиль со всеми традиционными для городского кроссовера качествами.

Передняя часть TENET T8 – это воплощение силы и изысканности. Крупная решетка радиатора с хромированной окантовкой и необычным «клетчатым» рисунком, напоминающим дорогое ювелирное изделие, придает солидности образу и подчеркивает его элегантность.

В центре решетки радиатора размещен современный геометричный логотип с названием бренда TENET. Это слово-акронимом, образованное от фразы «Take Every New Experience Together» (Вместе к новым свершениям). TENET — это также слово-палиндром, читающееся одинаково в обоих направлениях и символизирующее баланс между технологиями и человеческими ценностями.

Светодиодная оптика нового TENET Т8 выглядит невероятно технологично. Полностью светодиодные фары выполнены из толстого литого пластика. Расход энергии для таких фар на 50% меньше, а обеспечиваемый уровень освещенности на 30% выше по сравнению с галогеновыми.

Двойные хромированные выхлопные трубы подчеркивают динамичный характер кроссовера, а роскошные многоспицевые легкосплавные диски 19” добавляют образу TENET Т8 элегантности и надежности. Большая панорамная крыша с площадью люка 1,2 м² вносит свой вклад в изысканный внешний вид автомобиля.

Интерьер. Роскошь, созданная для исключительного комфорта

Изысканность внешнего вида находит свое продолжение в просторном салоне, выполненном в одном из двух цветовых решений Deep space black (неподвластный времени классический черный в сочетании с серым) или Coffee brown (салон насыщенного бежевого цвета). Он покоряет исключительным качеством материалов отделки, дарит ощущение нового уровня комфорта и благополучия.

Энергия движения поддерживается меняющимся цветом подсветки в зависимости от режима вождения и ритма, звучащей в салоне музыки. За безупречное звучание отвечают от 8 до 10 динамиков Sony, в зависимости от комплектации.

Большой экран мультимедиа (15,6”) высокой четкости (2,5K), расположенный в центре приборной панели, обеспечивает наиболее полное отображение информации и легкость управления. Вся необходимая информация о поездке отображается на цветном экране с бортовым компьютером (10.3") и проекционном дисплее.

Продуманное расположение отделений для хранения повышает эргономику и практичность внутреннего пространства без ущерба для эстетики. Для еще большего комфорта водителя и пассажиров дверные карты также имеют подлокотники и высококачественную отделку мягкой искусственной кожей.

Удобные передние сиденья с расширенной верхней частью для комфортной посадки человека любой комплекции обтянуты матовым бархатистым материалом ECO Skin, напоминающим замшу. Нанесенные на него ромбовидные узоры, градиентная перфорация и защитная отстрочка создают визуальную глубину, подчеркивая теплую, но в то же время сдержанную элегантность. Разработанная для максимального комфорта многослойная конструкция сидений выполнена из дышащей 3D-сетки. В верхнем слое используется 20-миллиметровая мягкая подушка из композитных материалов, которая обеспечит исключительный комфорт при езде на короткие расстояния. Оптимальная поддержка спины при длительных поездках достигается за счет основания двойной плотности. Дизайн, текстуры и износостойкость материалов создают баланс между роскошью и практичностью.

Бескомпромиссное качество и широкие возможности регулировки водительского сиденья обеспечивают максимально комфортную посадку:

  • наилучшее демпфирование гарантировано 10-слойной конструкцией кресла,
  • предусмотрено 10 направлений электрической регулировки,
  • функция приветствия отодвигает сиденье для удобства посадки,
  • функции вентиляции и обогрева защищают от жары или холода.

В зависимости от конфигурации объем багажника может составлять 193, 889 или 1930 литров. Для большего удобства багажное отделение открывается без помощи рук, а также имеет LED-подсветку, в том числе погрузочной зоны.

Новый TENET T8 — это одновременно изысканный, комфортный, безопасный и технологичный автомобиль. Он создан для того, чтобы стать отражением статуса своего владельца, верным спутником в дороге, надежной опорой в любых ситуациях.

С TENET T8 дорога — это не рутинный путь, а возможность для новых открытий, где каждая поездка — новая история, а каждый день — движение вперед. Путь к большему начинается с движения. Именно это передает слоган бренда – «TENET. Живи движением».

Российский автомобильный бренд TENET был создан в технологическом партнерстве «АГР ХОЛДИНГ» и китайской компании DEFETOO. Основу модельного ряда TENET составят преимущественно автомобили класса SUV. Автомобили TENET создаются с глубоким пониманием российского климата и условий эксплуатации, поэтому каждая модель TENET — это высокое качество, комфорт и безопасность в любой поездке. Производство полного цикла моделей TENET запланировано на конвейере высокотехнологичного автомобильного завода «АГР ХОЛДИНГ» в Калужской области.

Подробная информация о модельном ряде, комплектациях и ценах появится позднее. Следите за новостями и узнавайте о старте продаж в салоне официального дилера TENET ООО «Автосалон 1», на ул. Труда, 26. Звоните +7 (8112) 500-200.

Реклама: ООО «Автосалон 1». ИНН: 6000005056. Erid: 2SDnjepdsBC

Источник: Псковская Лента Новостей
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