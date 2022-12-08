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Свыше 200 заявлений по гаражной амнистии подали псковичи с начала года

223 заявления по гаражной амнистии поступило в комитет по управлению государственным имуществом Псковской области

за первый квартал этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в профильном комитете.

По результатом рассмотрения приняли 163 положительных решения. В комитете напомнили, что закон о гаражной амнистии, вступивший в силу 1 сентября 2021 года, позволяет гражданам в течение пяти лет (до 1 сентября 2026 года), бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.

Условия, при которых гараж и земельный участок под ним попадают под гаражную амнистию :

гараж является капитальным, то есть имеет прочную связь с землей;

гараж построен до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря 2004);

гараж не признан самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления.

За оформлением гаража и земельного участка следует обратиться в орган местного самоуправления, в случае если земельный участок и гараж расположены не на приграничных территориях Псковской области, либо в комитет по управлению государственным имуществом Псковской области, в случае если земельный участок и гараж расположены на девяти приграничных территориях Псковской области и территории Пскова.

Для оформления прав собственности достаточно предоставить документ о предоставлении или выделении гражданину земельного участка. В случае отсутствия у гражданина этого документа к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:

заключенные до 30 декабря 2004 договоры о подключении гаража к сетям или договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, счета по оплате коммунальных услуг;

документ государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года, в котором имеются указания на правообладателя гаража и на год его постройки.

Также в подтверждение собственности можно предоставить следующие документы:

документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей;

документ, подтверждающий приобретение указанным кооперативом либо организацией права на использование такого земельного участка по иным основаниям;

решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, либо документ об оплате паевых взносов кооперативу;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель.

Какие гаражи не попадают под гаражную амнистию:

«Ракушки». Такие разборные металлические гаражи обычно находятся не на территории кооперативов, и они точно не капитальные. При желании или по необходимости ракушку можно перевезти на другое место — например на дачу,

пристройки к другим объектам. Не получится узаконить землю под гаражом, который пристроен к дому, магазину или зданию автосервиса,

гаражи в многоквартирных домах и под землей,

самовольные постройки под снос.