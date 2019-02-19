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Глава администрации Пскова обозначил сроки ремонта по проекту «Безопасные и качественные дороги»

Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал о сроках ремонта дорог, относящегося к федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» («БКД»). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, эти сроки Александр Братчиков озвучил 6 марта, на совещании, посвященном состоянию дорог Пскова, у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Улица Юбилейная запланирована у нас на 2020 год, потому что сейчас там надо разобраться с канализацией. Улица Льва Толстого частично сделана в 2018 году, а полностью доделаем ее - в 2019. Улицу Рельсовую тоже отремонтируем в 2019 году, как и улицу Индустриальную, где пересечение с Инженерной. Улица Гагарина запланирована на 2021 год. Часть улицы Яна Фабрициуса приведем в порядок в 2019 году, а часть - в 2020. До Рижского проспекта, где пересечение с Петровской и Максима Горького, дойдем в 2021 году, но, может, и перенесем на 2020. Улицу Бастионную сделаем в 2021 году, - отметил Александр Братчиков. - Что касается улицы Стахановской, то ее в рамках проекта сделать не можем, поскольку на этой улице нет автобусного движения».

Глава администрации Пскова также добавил, что пока дороги Пскова можно привести в порядок лишь в рамках программы «БКД», поскольку в «городском бюджете средств на ремонт дорог не заложено».