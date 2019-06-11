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На период Ганзейских дней открыто движение по транспортной развязке Псков-Гдов

На период проведения Ганзейских дней с 26 по 30 июня открыто движение по транспортной развязке Псков- Гдов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Напомним, что в ходе работ по возведению 2-го пускового комплекса Северного обхода вокруг Пскова ведется устройство транспортной развязки Псков - Гдов. На этом участке обустроен путепровод.

На продолжение строительных работ на Северном обходе регион получил 200 млн рублей. Средства выделены по итогам переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Деньги направлены из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».