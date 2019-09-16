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Поток транспорта через Идрицу увеличится из-за обрушения моста через реку Неведрянка - глава Себежского района

Поток автотранспорта через поселок Идрица увеличится из-за обрушения моста через реку Неведрянка в Себежском районе. Такое мнение в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей высказал глава района Леонид Курсенков.

«Весь поток транспорта теперь пойдет через Идрицу, в том числе грузовики. За зиму «убьют» всю дорогу», - прогнозирует он.

Фото из группы «Жесть по-псковски»

По словам главы района, обрушившийся мост расположен на региональной дороге «Толкачево-Себеж-Заситино», поэтому основной комплекс мер в связи с произошедшим принимается на уровне областной администрации. «Тем не менее, все, что могли, мы (администрация Себежского района - ред.) сделали: отправили пострадавшего в больницу, установили информационные щиты», - рассказал Леонид Курсенков.

Ранее сообщалось, что 17 сентября около 17.00 в оперативный дежурный пункт МЧС по Псковской области поступил звонок от очевидца, который стал свидетелем обрушения моста через реку Неведрянка у деревни Толкачево в Себежском районе. При обрушении пострадал водитель автомобиля «Нива», мужчина 1977 года рождения. Пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии в Великолукскую городскую больницу.

Фото из группы «Жесть по-псковски»

В настоящее время для обеспечения безопасности движения на участке дороги по обеим сторонам обрушенного пролета моста организовано круглосуточное дежурство силами ДПС, возведена песчаная насыпь, выставлены знаки, запрещающие проезд, также обозначены знаками места объезда аварийного участка автодороги. Объезд организован через поселок Зародище.

После инцидента губернатор региона Михаил Ведерников поручил в оперативном порядке подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению моста. Необходимые строительно-монтажные работы проведут в следующем году, как только позволят погодные условия. Ранее срок подготовки ПСД стоял в плане на 2020-й год, а капитальный ремонт - на 2021 год.

Мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции.