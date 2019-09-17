Происшествия

СКР проводит проверку по факту получения травм водителем в результате обрушения моста в Себежском районе

Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка по факту получения травм водителем легкового автомобиля в результате обрушения пролета моста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального следственного управления СКР, 17 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обрушении пролета моста через реку в Себежском районе, в результате которого пострадал водитель проезжающей через него автомашины.

По данному факту территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка на предмет нарушения требований в области транспортной безопасности, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, ДТП произошло около 16.00 17 сентября. Водитель автомашины «Нива» - житель Себежского района 1977 года рождения, двигавшийся из Пустошки в Себеж, после обрушения пролета моста совершил столкновение с его разрушенной частью. С многочисленными переломами челюсти, голеностопа, позвоночника он доставлен в тяжелом состоянии в Великолукскую городскую больницу.

По факту обрушения моста в Себежском районе у деревни Толкачево и случившегося в связи с этим ДТП ОГИБДД МО МВД России «Себежский» проводится административное расследование по части 2 статьи 12.34. КоАП (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Для обеспечения безопасности движения на участке дороги по обеим сторонам обрушенного пролета моста организовано круглосуточное дежурство силами ДПС, возведена песчаная насыпь, выставлены знаки, запрещающие проезд, также обозначены знаками места объезда аварийного участка автодороги. Объезд организован через поселок Зародище, водителей просят быть внимательными на данном участке дороги.

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Мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции.