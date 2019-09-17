Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Дом от А до Я
и снова #Пушкинбал
Обувь для осенней непогоды
Кооперация производства и науки
Старость в радость
Дойная корова или опора?
Тёмная лошадка кому быть главой?
все о текстильном ПЭТ
Отопление за прибор учета
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 17.09.2019 22:255 Стали известны подробности обрушения моста в Себежском районе 18.09.2019 11:530 СКР проводит проверку по факту получения травм водителем в результате обрушения моста в Себежском районе 18.09.2019 09:260 УМВД: Начато административное расследование в отношении ответственных за содержание обрушившегося моста в Себежском районе 18.09.2019 09:060 В Пустошкинском районе продолжаются поиски пенсионера, ушедшего за клюквой почти неделю назад 18.09.2019 08:020 Более четырех лет тюрьмы получил житель Куньинского района за избиение сожительницы и участкового 17.09.2019 22:255 Стали известны подробности обрушения моста в Себежском районе
 
 
 
Самое популярное 17.09.2019 13:310 Синоптики рассказали о прогнозах на зиму в Псковской области 15.09.2019 18:5910 Дочь Михаила Ведерникова празднует день рождения 17.09.2019 10:0120 Муниципальный пасьянс: Кому быть главой Пскова? 16.09.2019 11:369 В Псковском городском суде началось слушание по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова. ФОТО 15.09.2019 11:240 Автобус с футболистами клуба «Псков-747» попал в ДТП
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

СКР проводит проверку по факту получения травм водителем в результате обрушения моста в Себежском районе

18.09.2019 11:53|ПсковКомментариев: 0

Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка по факту получения травм водителем легкового автомобиля в результате обрушения пролета моста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального следственного управления  СКР, 17 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обрушении пролета моста через реку в Себежском районе, в результате которого пострадал водитель проезжающей через него автомашины.

По данному факту территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка на предмет нарушения требований в области транспортной безопасности, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, ДТП произошло около 16.00 17 сентября. Водитель автомашины «Нива» - житель Себежского района 1977 года рождения, двигавшийся из Пустошки в Себеж, после обрушения пролета моста совершил столкновение с его разрушенной частью.  С многочисленными переломами челюсти, голеностопа, позвоночника он доставлен в тяжелом состоянии в Великолукскую городскую больницу.

По факту обрушения моста в Себежском районе у деревни Толкачево и случившегося в связи с этим ДТП  ОГИБДД МО МВД России «Себежский» проводится административное расследование по части 2 статьи 12.34. КоАП (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Для обеспечения безопасности движения на участке дороги по обеим сторонам обрушенного пролета моста организовано круглосуточное дежурство силами ДПС, возведена песчаная насыпь, выставлены знаки, запрещающие проезд, также обозначены знаками места объезда аварийного участка автодороги. Объезд организован через поселок Зародище, водителей просят быть внимательными на данном участке дороги.

Мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Вокруг спектакля «Ревизор» псковского театра разгорелся скандал - артистов обвинили в порнографии на сцене свердловского ТЮЗа. Допустимо ли вольное обращение с классикой?
В опросе приняло участие 97 человек
Сюжет: Автомобильный мост обрушился в Себежском районе, пострадал один человек СКР проводит проверку по факту получения травм водителем в результате обрушения моста в Себежском районе Поток транспорта через Идрицу увеличится из-за обрушения моста через реку Неведрянка - глава Себежского района УМВД: Начато административное расследование в отношении ответственных за содержание обрушившегося моста в Себежском районе Михаил Ведерников дал поручение оперативно подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению обрушившегося моста в Себежском районе Стали известны подробности обрушения моста в Себежском районе В Себежском районе «Нива» сильно пострадала в аварии из-за обрушившегося моста
18.09.2019, 12:140 В октябре псковичей приглашают отдохнуть в Лепельском военном санатории Витебской области 18.09.2019, 12:100 Главный судебный пристав Псковской области: Никакого оправдания поступкам коррупционера нет 18.09.2019, 11:540 Кинорежиссер, худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев выступил в поддержку Павла Устинова 18.09.2019, 11:530 СКР проводит проверку по факту получения травм водителем в результате обрушения моста в Себежском районе
18.09.2019, 11:480 Едим руками в городском кафе «Вкус и Цвет» 18.09.2019, 11:330 Лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова станет гостем программы «Собственной персоной» 18.09.2019, 11:240 В УФСИН России по Псковской области прошел смотр-конкурс профессионального мастерства начальников караулов 18.09.2019, 11:240 Безработный великолучанин угнал «Шкоду», чтобы «просто покататься»
18.09.2019, 11:220 Студенты, получающие пенсию, в случае прекращения учебы должны уведомить об этом Пенсионный фонд РФ 18.09.2019, 11:100 В Псковском ОМОН прошли традиционные квалификационные испытания на право ношения черного берета 18.09.2019, 11:010 В «Супер фитнес» можно выиграть неделю бесплатного фитнеса 18.09.2019, 10:580 Александр Козловский станет гостем нового выпуска программы «Гайд-парк»
18.09.2019, 10:570 В Киеве с забора посольства России демонтировали колючую проволоку 18.09.2019, 10:560 Традиции псковского кузнечного дела представят на фестивале «День скобаря» 18.09.2019, 10:380 Мотоциклист пострадал в тройном ДТП в Великих Луках 18.09.2019, 10:260 Выставка для детей и взрослых откроется в галерее «ЦЕХ» 19 сентября
18.09.2019, 10:200 Продолжается отбор подрядных организаций для капремонта многоквартирных домов в Псковской области 18.09.2019, 10:170 Поток транспорта через Идрицу увеличится из-за обрушения моста через реку Неведрянка - глава Себежского района 18.09.2019, 10:060 Делегация колледжа искусств приняла участие в сессии «Волонтеры наследия» 18.09.2019, 09:563 Андрей Турчак назвал видео задержания Устинова доказательством его невиновности
18.09.2019, 09:260 УМВД: Начато административное расследование в отношении ответственных за содержание обрушившегося моста в Себежском районе 18.09.2019, 09:060 В Пустошкинском районе продолжаются поиски пенсионера, ушедшего за клюквой почти неделю назад 18.09.2019, 09:000 АО «МАКС-М» участвует в реализации нацпроекта «Здравоохранение» 18.09.2019, 08:560 Водитель «Мицубиси» врезался в «Гольф», ограждение и дерево на улице Горького в Пскове
18.09.2019, 08:480 Специалисты отдела земнадзора псковского Росреестра с начала года выявили 671 нарушение земельного законодательства 18.09.2019, 08:380 Главный технолог в Пскове зарабатывает почти в два раза меньше его коллег в Москве 18.09.2019, 08:235 Михаил Ведерников: В нашей общей работе очень важно, чтобы у каждого было понимание, куда мы движемся 18.09.2019, 08:190 Эксперты дали прогнозы по ценам на бензин
18.09.2019, 08:080 России предрекли скачок смертности от онкологии из-за нехватки лекарств 18.09.2019, 08:020 Более четырех лет тюрьмы получил житель Куньинского района за избиение сожительницы и участкового 17.09.2019, 23:101 Оксана Федорова: Псков - моя Родина, я люблю этот город и часто бываю там 17.09.2019, 22:571 Из вентиляционной шахты дома в Пскове спасен кот. ВИДЕО
17.09.2019, 22:310 Учащиеся учебно-консультационного пункта СИЗО-1 присоединились к всероссийскому «Уроку безопасности» 17.09.2019, 22:300 Михаил Ведерников дал поручение оперативно подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению обрушившегося моста в Себежском районе 17.09.2019, 22:255 Стали известны подробности обрушения моста в Себежском районе 17.09.2019, 21:470 В Себежском районе «Нива» сильно пострадала в аварии из-за обрушившегося моста
17.09.2019, 21:280 В одном из районов области установлен факт незаконной торговли алкоголем и табачной продукцией 17.09.2019, 20:592 Фасадам исторических зданий хотят вернуть первозданный облик 17.09.2019, 20:280 Двое жителей Куньинского района осуждены за кражу по сговору 17.09.2019, 20:000 Подведены итоги акции «Здравствуй, школа! 2019»
17.09.2019, 19:320 В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в изнасиловании двух малолетних девочек 17.09.2019, 19:250 Первая группа российских школьников прибыла в регион в рамках нацпроекта «Культура» 17.09.2019, 18:560 Госавтоинспекция Псковской области присоединилась к акции «Однозначно» 17.09.2019, 18:361 Стали известны временные рамки этапов литературного конкурса «Чернильница»
17.09.2019, 18:251 Треть молодых россиян хочет переехать из своего города, показало исследование 17.09.2019, 18:180 Замглавы судебных приставов Петербурга арестована в Пскове из-за взятки по делу «Псковавиа» 17.09.2019, 18:140 Прокуратура выявила нарушения в работе куньинских участковых с состоящими на учете осужденными 17.09.2019, 17:570 «Форд» и «Ауди» столкнулись на улице Труда
17.09.2019, 17:560 Заморозки до -2 градусов возможны ночью в Псковской области 17.09.2019, 17:510 Условный срок получил житель Куньи, через окно обокравший дом 17.09.2019, 17:480 Почти 100 нарушений водителями автобусов выявили псковские дорожные инспекторы 17.09.2019, 17:351 Из вентиляционной шахты дома на Рижском проспекте в Пскове четвертый день не могут спасти кота
17.09.2019, 17:282 Больше 135 тысяч тонн зерна намолотили в Псковской области 17.09.2019, 17:260 Артист Московского театра оперетты выступит в ТРК «Акваполис» 17.09.2019, 17:180 Псковский туроператор «Славянский тур» принял участие в XVII Съезде Российского союза туриндустрии 17.09.2019, 17:171 Госдума приняла в первом чтении проект о едином ресурсе данных россиян
17.09.2019, 17:143 На территории псковской школы №47 начали строить стадион 17.09.2019, 17:100 Праздничный молебен в честь иконы Божьей матери «Неопалимая Купина» прошел в пожарной части на улице Коммунальной 17.09.2019, 17:061 В Псковской области разыграют осенний кубок губернатора по дворовому футболу 17.09.2019, 17:024 Эксперт назвал примерную дату начала отопительного сезона в Псковской области
17.09.2019, 16:582 Полиция Пскова ищет сотрудников 17.09.2019, 16:530 Талисманом зимней Олимпиады-2022 стала панда 17.09.2019, 16:520 Сбербанк снижает размер первоначального взноса 17.09.2019, 16:390 В связи с расследованием уголовного дела в Пскове полиция разыскивает мужчину
17.09.2019, 16:396 Скандал с «Ревизором» 17.09.2019, 16:320 Не откладывая на завтра: почему дренаж и ливневку лучше всего монтировать именно сейчас 17.09.2019, 16:260 Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года 17.09.2019, 15:513 Единороссы выступили за скорейший запрет баров с алкоголем в жилых домах
17.09.2019, 15:420 В Пскове открывается выставка графических работ художника Николая Захарова 17.09.2019, 15:402 Эксперт рассказал о реализации инициативы о раздельном сборе мусора в Псковской области 17.09.2019, 15:270 Для студентов из Великих Лук провели экскурсию по городу 17.09.2019, 15:157 Мы ждем перемен
17.09.2019, 15:090 Областная библиотека приглашает псковичей на «ИнфоМанию» 17.09.2019, 15:000 Сельскохозяйственная ярмарка в Пскове состоится 5 октября 17.09.2019, 14:490 Лучшие молодые исполнители Псковской области принимают участие в хоровой смене центра «Артек» 17.09.2019, 14:380 Псковский «Фауст» представлен на Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.