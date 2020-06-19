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Вопрос с неправильной разметкой в Пскове будет окончательно решен на следующей неделе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил темп и качество дорожных работ в Пскове, но в то же время признал досадной ошибкой неправильную дорожную разметку на некоторых улицах города, из-за чего жители сразу нескольких многоквартирных домов не могут въехать или выехать со двора, не нарушая правил дорожного движения. Об этом он сообщил своем видеообращении, опубликованном 20 июня в соцсети Instagram.

«В Пскове в самом разгаре дорожное строительство. Не так давно я лично проинспектировал ход работ. С удовольствием хочу отметить, что темпы хорошие. Некоторые объекты в этом году будут сданы раньше срока, при этом вижу ваши обращения и замечания о том, что на ряде улиц и дорог дорожники сделали разметку таким образом, что теперь сложно, не нарушая правила дорожного движения, въехать во двор или выехать из него. Это не частная история. Такие случаи порой затрагивают сразу несколько многоквартирных домов. Конечно, это ошибки. Что тут говорить, если у нас даже тройная сплошная в городе появилась», - прокомментировал он.

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Михаил Ведерников уточнил, что разговаривал об этом с председателем регионального комитета по транспорту, и с главой администрации областного центра. «Они проведут в начале следующей недели совместное заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения, и все эти вопросы будут решены», - заверил он.

«В остальном хочу сказать нашим дорожникам спасибо. Тем, кто ремонтирует дороги, тем, кто за это отвечает, потому что за два года на самом деле проделана колоссальная работа. И качество дорог соответствует сейчас самым высоким требованиям», - заключил губернатор.