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Полноценное строительство нового моста через Великую в Пскове возобновят в 2021 году

Полноценное строительство нового моста через реку Великую в Пскове возобновится в 2021 году. Об этом рассказал председатель государственного комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин 23 июня во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Гость эфира назвал строительство Северного обхода «наболевшим вопросом». Производилась корректировка проектной документации, сейчас проводится госэкспертиза обновленного проекта.

«В этом году финансирование достаточно низкое, на следующий год сейчас в бюджете заложено 2 млрд. В следующем году планируем начать полноценное строительство нового моста», - рассказал Борис Елкин. В планах стоит завершение строительства и ввод в эксплуатацию моста в 2023 году.

Весь объект оценивается в 5,5 млрд рублей, мост в 2,5 млрд.

Напомним, вторая очередь Северного обхода Пскова должна связать две федеральные дороги - Псков - Рига и Р-23 Санкт-Петербург - Невель. Основной элемент второй очереди - мостовой переход через Великую. В рамках строительства построена развязка Северного обхода и региональной дороги Псков - Гдов - Сланцы.