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Освещение на проходящей через Хотицы и Писковичи дороге сделают в 2022-2023 годах

Обращение заместителя председателя областного Собрания Анатолия Копосова по устройству электроосвещения на дороге, проходящей от Пскова до деревни Муровицы, через населенные пункты Хотицы и Писковичи, рассмотрели участники согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на первом заседании 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Выросло движение по данному участку, а освещение сделано при советской власти. От "Видного" в сторону Загориц - самый опасный участок», - рассказал Анатолий Копосов.

«Дорога, на самом деле, проблемная, - согласился с ним заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Дмитрий Лобунов. - В текущем году подсветили автобусные остановки, теперь надо подсветить дорогу на всем протяжении». По его словам, месяц назад был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации, которую планируется закончить в ноябре 2021 года. «Сама реализация - на 2022-2023 годы», - сказал он.

В следующем году, отметил Дмитрий Лобунов, планируется ремонт проезжей части указанной дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на протяжении почти 7,5 км.

«Там и тротуары делать невозможно», - посетовал Анатолий Копосов. «Мы найдем возможность», - заверил Дмитрий Лобунов.