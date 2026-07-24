На улице Вокзальной в Пскове ограничили движение из-за укладки асфальта

Движение автотранспорта по улице Вокзальной на участке от улицы Советской до улицы 128‑й Стрелковой Дивизии ограничили сегодня, 24 июля, с 8:00 до 18:00 из-за укладки верхнего слоя асфальта, сообщили в администрации города Пскова.

Схема изменения движения общественного транспорта предоставлена администрацией города Пскова

Подрядная организация приступила к укладке верхнего слоя дорожного покрытия последнего участка улицы Вокзальной.

На время перекрытия автобусы будут следовать по временной схеме, которая представлена на картинке.