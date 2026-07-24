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На улице Вокзальной в Пскове ограничили движение из-за укладки асфальта

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Движение автотранспорта по улице Вокзальной на участке от улицы Советской до улицы 128‑й Стрелковой Дивизии ограничили сегодня, 24 июля, с 8:00 до 18:00 из-за укладки верхнего слоя асфальта, сообщили в администрации города Пскова.

Схема изменения движения общественного транспорта предоставлена администрацией города Пскова

Подрядная организация приступила к укладке верхнего слоя дорожного покрытия последнего участка улицы Вокзальной.

На время перекрытия автобусы будут следовать по временной схеме, которая представлена на картинке.

«Пожалуйста, учитывайте эти изменения при планировании маршрутов. Спасибо за понимание!» — комментируют в администрации.

 

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