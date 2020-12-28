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Обновленный проект нового моста через Великую в Пскове прошел экспертизу

Главгосэкспертиза России изучила повторно представленную проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство второго пускового комплекса автодороги «Северный обход Пскова». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России», по итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Участок первой очереди Северного обхода Пскова длиной свыше 10 км был введен в эксплуатацию в 2007 году. Торжественная церемония закладки камня на втором пусковом комплексе состоялась 13 сентября 2016 года на 5-м километре федеральной автодороги А-212 «Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой (на Ригу)». Проектная длина второй очереди Северного обхода – 8740 м. Объездной маршрут, включающий мост через реку Великая длиной около 403,7 м, соединит федеральную трассу А-212 с автодорогой регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. Основная задача проекта – перенаправить грузопотоки за пределы областного центра и ускорить проезд транзитного транспорта через пограничные пункты пропуска.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрены корректировки, которые после проведения предыдущей экспертизы были внесены в конструктивные решения проектируемого мостового перехода через реку Великая. В частности, изменены поперечные сечения и узлы пролетного строения и мостового полотна, сечения элементов балки жесткости. Также принят другой тип опорных частей. Согласно новым решениям, пролетное строение будет установлено на шарово-сегментные опорные части, которые обеспечивают необходимые углы поворота и линейные перемещения для подвижных опорных конструкций и только углы поворота - для неподвижных опорных частей.

Кроме того, скорректированы высота и тип барьерного ограждения, одностороннее ограждение установят на боковых сторонах моста, двустороннее - на разделительной полосе. Также был изменен и тип перильного ограждения моста с тем, чтобы его решения гармонировали с архитектурным обликом Пскова.

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В результате актуализации инженерно-геологических изысканий, выполненных на стадии разработки рабочей документации, и на основании проведенных динамических испытаний была скорректирована длина свай - на двух опорах они стали короче. Эксперты также рассмотрели и иные корректировки архитектурных и конструктивных элементов моста.