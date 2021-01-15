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ГИБДД призывает водителей к предельной осмотрительности на дорогах Псковской области

С учетом сложившихся в Псковской области погодных условий областное управление ГИБДД УМВД России призывает водителей соблюдать предельную осмотрительность.

«Госавтоинспекция области призывает автолюбителей быть внимательными и собранными, прогнозировать дорожную ситуацию и поведение других участников дорожного движения», - отметили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Водителям рекомендуют выбирать скоростной режим в соответствии с условиями зимней дороги, а также соблюдать при движении дистанцию и не допускать эксплуатацию транспортных средств в неисправном техническом состоянии.

«Будьте взаимно вежливыми с другими участниками дорожного движения и, по возможности, отложите свою поездку во время сильного снегопада и гололедицы», - призвали в ГИБДД.