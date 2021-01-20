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АвтоМир / Дороги

Центральную магистраль Пскова комплексно отремонтируют в рамках нацпроекта

20.01.2021 16:50|ПсковКомментариев: 1

Центральную магистраль города Пскова в этом году комплексно отремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в зону ремонта входят Октябрьский проспект (от улицы Свердлова до Октябрьской площади), Октябрьская площадь и площадь Ленина (с прилегающими участками улиц Советской, Леона Поземского, Карла Маркса на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра Семьи). Общая протяженность участка составит 1,216 км.

Существующее покрытие проезжей части будет отфрезеровано, разрушенный гранитный бортовой камень разберут и установят новый. На площади более 30 тыс. кв. метров будет выполнено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, между ними уложат геосетку.

Возле автобусных остановок, где наблюдается колейность, а также в местах локальных промывов и просадок на проезжей части, дорожная одежда будет заменена полностью: уложены слои из песка, щебня, нижний и верхний слои основания из асфальтобетона. Кроме того, подрядчик заменит «плавающие» люки новыми и отрегулирует их по высоте.

Тротуары отремонтируют от улицы Свердлова до улицы Профсоюзной по правой стороне магистрали, от улицы Профсоюзной до Троицкого моста — по обеим сторонам. Часть тротуаров будет выполнена из асфальта, часть — из тротуарной плитки (площадь покрытия плиткой станет больше). Местами на пешеходной зоне уложат брусчатку. В местах сопряжения тротуаров с проезжей частью будет выполнено понижение бордюрного камня и уложена тактильная плитка.

Пешеходного ограждения станет меньше. Старое демонтируют, а новое установят только в тех местах, где этого требует ГОСТ. В ходе восстановления зеленой зоны будет разработан грунт, произведена планировка, затем внесут слой растительной земли и посеют газоны, вдоль бортового камня уложат брусчатку. Разметку нанесут термопластиком.

Стоимость работ составит около 112 млн рублей, большая их часть выделена из федерального бюджета. Муниципальный контракт заключен между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «Дорожный отряд». Срок выполнения работ — до 31 августа. Гарантия на верхний слой покрытия составит 4 года, бортовой камень — 2 года, термопластик — 1 год.

В перечень объектов БКАД-2021 в Пскове также включены улицы Чудская, Бастионная, Инженерная и площадь Победы.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #национальные проекты #БКАД #Октябрьский проспект
Источник: Псковская Лента Новостей
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