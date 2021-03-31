АвтоМир / Дороги

Более 100 тыс. кв. метров зеленых зон вдоль дорог ежедневно очищают от мусора в Пскове

Более 100 тыс. кв. метров ежедневно очищает от мусора ООО «СитиИнвестГрупп» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, к данным работам каждый день привлечены порядка 30 человек и 8 машин дорожной службы, осуществляющих их перевозку с объекта на объект. Работники вручную собирают мелкий мусор, после чего грузят его в спецтехнику и утилизируют по договору со специализированной компанией. Каждый день с улиц города убирают порядка 30 кубометров мусора, который скопился на зелёных зонах возле дорог.

Ранее директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин заявил, что компания уделяет самое пристальное внимание уборке Пскова, особенно, с наступлением весны. В муниципальный контракт по уборке дорог на Завеличье и Запсковье входит узкая полоса между тротуаром и дорогой.