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Борис Елкин предложил установить дизайнерские крышки люков в Пскове

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин предложил установить в городе дизайнерские крышки люков. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Уверен, у многих из вас в личных архивах есть фотографии с интересными крышками люков из путешествий по историческим городам. Есть идея сделать в Пскове нечто подобное. На тротуарах в центре города вместо обычных люков установить дизайнерские, с привязкой к истории нашего древнего города. Как вам такая идея?» - написал Борис Елкин.

По его словам, в настоящий момент решается вопрос разработки макетов и прорабатывается механизм реализации.