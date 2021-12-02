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Мосты на Самолву планируют отремонтировать до 2026 года

Ремонтом мостов через реки Ремда и Желча на деревню Самолву Гдовского района планируют заняться в 2022-2026 годах. Об этом сообщил представитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству в Instagram-аккаунте губернатора при общении с подписчиками.

«Перевод песчано-гравийного покрытия в асфальтобетонное возможен только в рамках капитального ремонта с обязательной разработкой проектной документации и выделением значительных средств. В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности выделения средств из федерального бюджета на капитальный ремонт участков с песчано-гравийным покрытием автомобильной дороги, ведущей к мемориальному комплексу "Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва, и капитальный ремонт двух мостов на ней в период 2022-2026 годы (поэтапно)», - говорится в сообщении.

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В соответствии с заключенными контрактами в период 2021-2022 годов выполняется ремонт участков с асфальтобетонным покрытием и очистка полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности, уточнил представитель комитета.

До проведения капитального ремонта состояние указанной автомобильной дороги будет поддерживаться в рамках средств, выделяемых на содержание дорог регионального значения (устранение дефектов покрытия методом грейдирования, снегоочистка и обработка противогололедными материалами).