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Пункт весогабаритного контроля установили в Стругокрасненском районе

Автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств установили на трассе Лудони - Павы - Боровичи в Стругокрасненском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, работы выполнила подрядная организация ПАО «МегаФон» по контракту с «Псковавтодором».

Пункт весогабаритного контроля состоит из устройства передачи данных, шкафа управления и автоматики, а также программного обеспечения. Специальные датчики встраиваются в дорожное полотно.

Сейчас пункт весогабаритного контроля работает в тестовом режиме. Система круглосуточно измеряет весовые и габаритные параметры грузовых транспортных средств и выявляет те, что движутся с превышением предельно допустимых норм по весу и габариту. Вся информация о нарушениях в течение трех месяцев будет сохранена на сайте без передачи в уполномоченный контрольно-надзорный орган.

Денежные средства на строительство в размере более 48 млн рублей были выделены из регионального бюджета.

В пресс-службе добавили, что воздействие перегруженных грузовых автомобилей на дорожное полотно является одной из главных причин его досрочного разрушения. Поэтому основная цель установки пунктов весового и габаритного контроля — обеспечение сохранности дорожного полотна, что в конечном итоге приведет к значительному снижению трат на восстановление дорог из дорожного фонда.