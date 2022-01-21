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Отменен конкурс на установку светофоров и дорожных неровностей в Псковской области

В Псковской области отменили открытый конкурс на обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений на автодорогах регионального значения. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составляла 14 млн 180 тысяч 242,80 рубля.

Подрядчик должен был установить светофоры Т.7 на солнечных батареях, искусственные неровности, дорожные знаки. Предполагалась установка неровностей в 10 местах в семи районах области и светофоров в 15 местах в 10 районах.

Заявки должны были принимать до 3 февраля, но заказчик отменил определение поставщика для доработки технического задания.