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Директор компании-проектировщика рассказала, каким будет обновленный Троицкий мост в Пскове

Проектировщики, занимающиеся реконструкцией Троицкого моста в Пскове, изменили кривую движения автомобилей, по которой транспортные средства часто вылетали с моста и из-за которой происходили ДТП. Об этом сообщила директор компании-проектировщика «Стройдормостпроект» Елена Трошкова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Многие помнят полемику, развернувшуюся вокруг Троицкого моста. Он красиво вписался в город и своей формой, и местом расположения. К сожалению, сегодня балки разрушаются, на мосту раскрываются трещины. Этот мост - бомба замедленного действия», - сказала Елена Трошкова.

Она подчеркнула, что мост должен измениться под современную нагрузку, ведь по нему, в частности, ходят переполненные автобусы №1 и №11. При этом проектировщики старались максимально сохранить его исторический облик.

«Мы сделаем мост полностью в металлическом исполнении и повторим его конфигурацию. Псковичи после реконструкции увидят тот же мост, новый, красивый и безопасный. Мы сохраним те чугунные литые перила, которые любят псковичи», - добавила директор компании-проектировщика «Стройдормостпроект».

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Также она уточнила, что проезжую часть доведут до полноценных четырех полос. Все полосы будут нужной по нормативу ширины - 3,25 метра, с минимальной разделительной и укрепительной полосой. Тротуары станут уже на 40 сантиметров, однако по ним все равно смогут передвигаться маломобильные граждане.